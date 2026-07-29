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한국 펜싱, 세계선수권대회 여자 에페 단체전 동메달

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  • 한국 여자 에페 대표팀이 28일 세계선수권 단체전에서 동메달을 따내며 3회 연속 시상대에 올랐다.
  • 대표팀은 헝가리와 동메달 결정전에서 역전 끝에 45대40으로 승리하며 세계 정상급 전력을 입증했다.
  • 개인전 금메달리스트 송세라는 단체전에서도 활약하며 이번 대회에서 금메달과 동메달을 동시에 수확했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 세계선수권대회 단체전에서 동메달을 목에 걸며 3회 연속 시상대에 오르는 성과를 거뒀다.

송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 여자 에페 대표팀은 28일(현지시간) 홍콩에서 열린 2026 세계펜싱선수권대회 여자 에페 단체전에서 3위를 차지했다. 금메달은 이탈리아, 은메달은 에스토니아가 가져갔다.

[서울=뉴스핌] 세계펜싱선수권대회에서 3연속 동메달을 획득한 펜싱 에페 여자 대표팀의 양승혜, 송세라, 임태희, 이혜인(왼쪽부터) [사진 = 대한펜싱협회] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

한국 여자 에페는 2022년 세계선수권 정상에 오른 이후 2023년과 2025년, 그리고 올해까지 3회 연속 동메달을 획득하며 세계 정상권 전력을 다시 한번 입증했다.

대표팀은 32강에서 멕시코를 45-22로 완파한 뒤 16강에서 카자흐스탄을 45-39로 꺾었다. 이어 8강에서는 우크라이나를 44-38로 제압하며 준결승에 진출했다.

준결승에서는 강호 이탈리아를 상대로 끝까지 접전을 펼쳤지만 44-45, 단 1점 차로 아쉽게 패하며 결승 진출이 무산됐다.

그러나 동메달 결정전에서는 뛰어난 집중력을 발휘했다. 헝가리를 상대한 한국은 경기 초반 열세를 보이며 10-15까지 뒤졌지만, 5라운드에서 송세라가 8점을 몰아치며 18-19까지 추격해 분위기를 바꿨다. 이어 22-24로 시작한 7라운드에서는 이혜인이 연속 득점으로 28-26 역전에 성공하며 승부를 뒤집었다.

30-29로 근소하게 앞선 마지막 라운드에서는 에이스 송세라가 침착하게 리드를 지켜내며 45-40 승리를 완성, 대표팀에 값진 동메달을 안겼다.

이번 대회 개인전에서 정상에 올랐던 송세라는 단체전에서도 시상대에 오르며 금메달과 동메달을 동시에 획득, 한국 여자 에페의 간판다운 활약을 펼쳤다.

한편 윤정현, 임철우, 이광현(이상 화성특례시청), 김태환(충남체육회)이 출전한 남자 플뢰레 대표팀은 단체전에서 6위를 기록했다. 남자 플뢰레 단체전 우승은 이탈리아가 차지했다.

wcn05002@newspim.com

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