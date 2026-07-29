장수군, 장수사랑상품권 모바일 중심 전환

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발행 비율 조정…모바일 80%, 지류 20% 운영·구매한도 30만원 변경



[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 지역 소비 활성화와 장수사랑상품권 운영 효율성을 높이기 위해 오는 8월 3일부터 상품권 판매 및 운영방식을 개편한다고 29일 밝혔다.

이번 개편에 따라 장수사랑상품권 발행 비율은 모바일 카드형 80%, 지류형 20%로 조정되며 개인별 구매한도는 기존 50만원에서 30만원으로 변경된다. 다만 구매 시 적용되는 할인율 12%는 기존과 동일하게 유지된다.

장수사랑상품권 카드[사진=장수군] 2026.07.29 gojongwin@newspim.com

군은 모바일 카드형 상품권 이용 증가 추세에 맞춰 사용 편의성과 유통관리 효율성을 높이고 부정 유통을 예방하기 위해 이번 운영방식을 조정했다. 또한 보다 많은 군민에게 공정한 구매 기회를 제공하는 데 목적을 두고 있다.

모바일 카드형 상품권은 8월 3일부터 지역사랑상품권 전용 애플리케이션 'CHAK(착)'을 통해 구매할 수 있으며 지류형 상품권은 같은 날부터 관내 지정 금융기관에서 판매한다.

다만 금융기관별 업무 시작 시간과 지류형 상품권 판매 시간은 차이가 있을 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.

최훈식 장수군수는 "이번 운영방식 개편은 지역경제 선순환 구조를 강화하고 상품권 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위한 조치"라며 "실질적인 혜택이 필요한 군민들에게 공정한 지원이 이뤄질 수 있도록 군민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com