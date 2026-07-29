장수군, 장수사랑상품권 모바일 중심 전환

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 29일 장수사랑상품권 판매·운영을 8월 3일부터 개편했다
- 모바일 80%·지류 20%로 조정하고 개인 구매한도를 30만원으로 낮췄다
- 앱 '착'과 지정 금융기관에서 상품권을 판매하며 군민들에 공정한 혜택을 목표로 했다
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[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 지역 소비 활성화와 장수사랑상품권 운영 효율성을 높이기 위해 오는 8월 3일부터 상품권 판매 및 운영방식을 개편한다고 29일 밝혔다.
이번 개편에 따라 장수사랑상품권 발행 비율은 모바일 카드형 80%, 지류형 20%로 조정되며 개인별 구매한도는 기존 50만원에서 30만원으로 변경된다. 다만 구매 시 적용되는 할인율 12%는 기존과 동일하게 유지된다.
군은 모바일 카드형 상품권 이용 증가 추세에 맞춰 사용 편의성과 유통관리 효율성을 높이고 부정 유통을 예방하기 위해 이번 운영방식을 조정했다. 또한 보다 많은 군민에게 공정한 구매 기회를 제공하는 데 목적을 두고 있다.
모바일 카드형 상품권은 8월 3일부터 지역사랑상품권 전용 애플리케이션 'CHAK(착)'을 통해 구매할 수 있으며 지류형 상품권은 같은 날부터 관내 지정 금융기관에서 판매한다.
다만 금융기관별 업무 시작 시간과 지류형 상품권 판매 시간은 차이가 있을 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.
최훈식 장수군수는 "이번 운영방식 개편은 지역경제 선순환 구조를 강화하고 상품권 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위한 조치"라며 "실질적인 혜택이 필요한 군민들에게 공정한 지원이 이뤄질 수 있도록 군민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com