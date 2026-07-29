경기도일자리재단, 경기북부 '2026년 AI 인재양성 프로젝트' 교육생 모집

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도일자리재단은 생성형 인공지능(AI) 활용부터 데이터 분석, 팀 프로젝트, 자격 취득까지 단계적으로 경험할 수 있는 '2026년 경기북부 직업교육 AI 인재양성 프로젝트' 교육생을 모집한다고 29일 밝혔다.

경기도일자리재단 북부사업본부의 '2026년 경기북부 직업교육 AI 인재양성 프로젝트' 교육생 모집 홍보물. [사진=경기도청]

재단에 따르면 이번 교육은 AI를 단순히 검색이나 정보 획득 도구로 활용하는 수준을 넘어 데이터를 직접 분석하고 문제 해결 결과물을 완성하는 실무역량을 높이기 위해 마련됐다. 교육생은 기초 학습부터 프로젝트 수행, 자격 취득까지 개인의 필요에 따라 단계별로 참여할 수 있도록 구성했다.

'경기북부 직업교육 AI 인재양성 프로젝트'는 AI와 데이터를 활용해 문제를 분석하고 해결방안을 실제 결과물로 구체화하는 직업교육과정이다. 교육은 AI 활용 데이터 분석 실무 입문, 공공 재정데이터 문제해결 공모 프로젝트, AI-POT 연계 AI 활용 실무 심화 등 3개 과정으로 운영된다. 각 과정은 단계적으로 연계해 수강할 수 있으며 관심 분야와 교육 수요에 따라 개별 신청도 가능하다.

먼저 'AI 활용 데이터 분석 실무 입문' 과정에서는 생성형 AI 활용법과 데이터 분석·시각화 기초를 다룬다. 공공 재정데이터를 활용한 분석 실습과 기획서 작성 교육도 포함해 데이터 분석 경험이 없는 참여자도 기초부터 체계적으로 실습할 수 있도록 했다.

핵심 과정인 '공공 재정데이터 문제해결 공모 프로젝트'에서는 참여자들이 팀을 구성해 공공 재정데이터를 분석하고 사회문제 해결방안을 제안한다.

참여자들은 주제 설정부터 데이터 분석, 해결방안 구체화, 최종 발표까지 전 과정에서 현직 전문가의 단계별 멘토링을 지원받는다. 우수 프로젝트팀에는 총 300만 원의 상금이 지급될 예정이다.

재단은 교육과정에서 완성된 분석 결과 문제해결 제안서, 발표자료가 자기소개서와 포트폴리오에 적극 활용될 수 있도록 지원할 계획이다. 직무 모의면접 등 취업지원 프로그램도 함께 운영해 교육과 취업 준비를 연계한다는 구상이다.

마지막 단계인 'AI-POT 연계 AI 활용 실무 심화' 과정에서는 생성형 AI의 업무 활용 능력을 심화하고 AI 프롬프트 활용능력 자격인 'AI-POT 2급' 취득을 지원한다.

3개 과정은 모두 교육비 전액 무료로 운영된다. 교육 일정과 모집 대상, 신청 방법 등 자세한 내용은 잡아바 어플라이 누리집에서 확인 및 신청할 수 있다.

경기도일자리재단은 교육생 모집과 함께 'AI 인재양성 프로젝트 소문내기 이벤트'도 진행한다. 오는 8월 9일까지 프로젝트 홍보 게시물을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유한 뒤 참여 화면을 제출하면 추첨을 통해 100명에게 3천 원 상당의 편의점 모바일 쿠폰을 제공한다.

박종만 경기도일자리재단 북부사업본부장은 "이번 과정은 AI 활용법을 배우는 데 그치지 않고 참여자가 직접 데이터를 분석해 문제해결 결과물을 완성하는 데 중점을 둔다"며 "교육 수료 이후에도 자신이 수행한 프로젝트를 포트폴리오와 취업 준비에 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com