광주신세계, '여름철 식품 특별관리 기간'…5가지 품목 판매 금지

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육회·양념게장·간장게장·새우장·콩국물

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주신세계가 여름철을 맞아 식품 위생 관리에 나선다.

광주신세계는 지난 5월 1일부터 9월 30일까지 '여름철 식품안전 특별관리 기간'으로 운영한다고 29일 밝혔다.

여름철 식품 안전 특별관리 기간 운영. [사진=광주신세계] 2026.07.29 bless4ya@newspim.com

백화점 내 식품 안전을 담당하는 직원을 배치하고 식중독 위험이 높은 5가지 품목(육회·양념게장·간장게장·새우장·콩국물)은 판매를 금지한다.

김밥에 사용되는 계란지단 중 비살균 지단채는 사용을 제한하며, 변질되기 쉬운 나물반찬, 떡, 착즙주스, 샌드위치는 매장에서 제조한 후 당일 판매를 원칙으로 한다. 신선도 유지가 필요한 회, 초밥, 축산물, 수산물을 구입한 고객에게는 아이스팩 동봉을 의무화했다.

유제품과 생선회 등 저온유통 시스템으로 운반되는 상품들은 특별관리품목으로 지정하고 품목별 기준 온도가 유지되는지 집중 점검한다.

냉장고 등 보관시설에 대한 예방·점검활동은 특별관리 기간 내내 안전 담당자와 영업팀이 협업해서 진행한다. 식품 부서에 근무하는 직원을 대상으로는 이달 온라인 위생 교육을 실시한다.

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