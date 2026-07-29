임만균 서울시의장 '관악문화플라자복합화 사업' 조속 추진 당부

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市 주택실·문화본부·SH와 면담 갖고 진행상황 점검

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 임만균 서울특별시의회 의장이 지난 28일 관악구 신림동 옛 금천경찰서 부지를 방문해 '관악문화플라자복합화 사업' 진행 상황을 점검하고 차질 없는 추진을 당부했다.

29일 시의회에 따르면 관악문화플라자복합화 사업은 관악구 신림동 544 일대에서 진행되며 지난달 공사에 돌입했다. 오는 2029년 준공을 목표로 한다.

임만균 서울시의회 의장이 28일 관악문화플라자 복합화 사업 관계 부서와 만나 추진 상황을 점검하고 있다. [사진=서울시의회]

이날 임 의장은 서울시 주택실 공공주택과 및 문화본부 문화시설과, 서울주택도시개발공사(SH)와 면담을 진행했다. 공공주택, 시립도서관, 주민 개방 주차장 계획 등을 살폈다.

임 의장은 "지난 2019년 서울시가 권역별 시립도서관 조성계획을 발표한 뒤로 7년 만에 옛 금천경찰서 부지 시립도서관 사업이 첫삽을 떴다"며 "오랫동안 기다려온 주민이 하루빨리 복합문화시설을 편리하게 이용할 수 있도록 사업에 속도를 내달라"고 요청했다.

또 "관악문화플라자가 들어서면 금천경찰서 이전 이후 침체됐던 지역이 활력을 되찾고, 관악이 교육과 문화의 중심지로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "특히 주차장 시설 일부 개방으로 인근 주택가 주차난에도 숨통이 트일 것으로 기대되는 만큼 준공까지 꼼꼼하게 챙겨봐 달라"고 당부했다.

blue99@newspim.com