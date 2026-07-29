전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

남구 스트리트푸드존, 임대료 안 내고 계약 끝나도 안 나가고 '관리 허점'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전남광주통합특별시 남구가 29일 스트리트푸드존 무단점유와 임대료 체납 등 관리부실 논란을 겪었다.
  • A업체는 계약 종료 후 10개월간 점포를 무단 점유했으나 남구는 계고 없이 전화만으로 자진철거를 설득해 관리 허점을 드러냈다.
  • B업체는 평가를 거쳐 입점하고도 보증금과 임대료를 선납하지 않아 두 차례 독촉 공문이 발송됐고 남구는 재발 방지 대책을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계고 공문 없이 전화 설득만…행정 대응도 논란

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 스트리트푸드존에서 임대료를 체납하거나 계약 기간이 끝난 뒤에도 무단 점유하는 사태가 벌어져 관리 부실 문제가 불거지고 있다.

29일 뉴스핌 취재를 종합하면 A업체는 지난해 9월 푸드존 입점 계약이 만료됐음에도 10개월 가까이 무단 점유하고 있는 것으로 확인됐다. 점포 내부에는 주방 설비와 집기류가 그대로 남아 있었고 간판도 철거되지 않은 채 방치된 상태였다.

전남광주통합특별시 남구가 조성한 스트리트푸드존. [사진=박진형 기자]

A업체는 남구에 원상 복구하겠다고 여러 차례 약속했지만 장기간 이행하지 않고 있다. 이로 인해 해당 점포 자리를 신규 입점자 모집에 공고하지 못해 관리 운영에 차질을 빚고 있는 실정이다.

상황이 이런 데도 남구는 계고 공문을 한 차례도 발송하지 않은 채 A업체의 운영자에게 전화로 자진 철거를 설득하는 데 그친 것으로 나타났다.

남구 관계자는 "A업체가 무슨 사유로 장기간 점유하는지 모르겠으나 짐을 빼겠다는 말만 되풀이하고 있는 상황"이라며 "행정대집행(강제 철거)을 염두에 두고 관련 절차를 밟겠다"고 말했다.

또다른 입점 업체의 임대료 체납 문제도 뒤따른다. B업체는 지난 1일 신규 입점했으나 보증금 50만원과 2개월치 임대료 25만원을 선납하지 않은 채 영업을 이어가고 있다. B업체는 일정한 평가를 거쳐 영업권을 확보했으나 계약상 의무를 이행하지 않고 있는 것으로 드러났다.

당시 평가는 1차 서류, 2차 기술 평가로 단계별로 진행됐으며 사업의 동기 및 성공 의지, 운영 역량 등 여러 항목으로 나눠 점수로 환산하는 방식이다. 총점 100점에서 최소 70점 이상을 받아야 하고 합격자에게는 개별 통보된다. 이후 입점 계약서를 작성하고 운영 규정을 준수하겠다는 서약서를 제출하게 된다.

남구는 보증금과 임대료를 체납한 B업체에 두 차례 독촉 공문을 발송해 가산금이 발생할 수 있다고 경고했다. 남구 관계자는 "앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 철저한 관리가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"며 "다시 한 번 공문을 보내 납부기한을 지키지 않으면 계약이 취소될 수 있다는 내용을 안내하겠다"고 설명했다.

스트리트푸드존은 지난 2022년 남구 백운광장 일원에 도시재생뉴딜사업의 일환으로 조성됐으며 올해로 5년 차를 맞는다. 먹거리 부스 16개, 문화예술 부스 6개, 운영관리부스 8개 등이 운영 중이며 10개 점포는 공실로 남아 있다.

bless4ya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
사진
서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동