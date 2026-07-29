부산도시공사, 'DIVE 2026'서 FORIF팀 최우수상 수상

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공공임대주택 서비스 개선 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 민간기업 데이터 전문기업 ㈜선도소프트와 함께 참여한 제3회 글로벌 데이터 해커톤 'DIVE 2026'에서 공사 발제 과제에서 'FORIF'팀이 최우수상을 받았다고 29일 밝혔다.

부산시가 주최하고 부산테크노파크가 주관한 'DIVE 2026'은 지역 데이터 산업을 키우고 공공데이터의 민간 활용을 넓히기 위해 열렸다.

올해는 공공기관과 민간기업이 함께 과제를 내는 협력형 컨소시엄 방식으로 치러졌다.

부산도시공사x선도소프트 발제 과제 수상팀들 [사진=부산도시공사] 2026.07.29

대회에는 327개 팀 1048명이 참가를 신청했으며 심사를 거쳐 90개 팀 323명이 본선에 올랐다. 이 중 부산도시공사와 선도소프트가 공동 발제한 '상권·취향 기반 임대주택 추천 서비스'에는 11개 팀이 참여했다. 참가팀들은 공사의 임대주택 정보와 선도소프트의 공간융합 기술을 활용해 신청 자격과 생활권, 상권 접근성, 선호도를 반영한 서비스를 개발했다.

공사는 임대주택 데이터 제공과 과제 설명, 멘토링, 결과물 심사를 맡았고 선도소프트는 데이터 융합 방법과 서비스 구현 방향을 자문했다.

공사 트랙 1위에 오른 FORIF팀은 '사용자–주택 적합도 점수 모델'을 바탕으로 수요자에게는 알맞은 공공임대주택을 추천하고, 공급자에게는 지역·계층별 주택 수요를 예측해 제공하는 플랫폼을 제안했다. 이 아이디어는 발제사별 심사에 이어 종합 본선 심사를 거쳐 최우수상(종합 2위)에 선정됐다.

공사는 수상작의 적용 가능성을 검토해 임대주택 정보 서비스 개선에 활용할 계획이다. 또 선도소프트 등 민간기업과 협력을 넓혀 시민이 체감할 수 있는 공공데이터 서비스를 지속적으로 발굴할 방침이다.

신창호 사장은 "공사의 공공 데이터와 민간의 기술력, 참가팀의 창의적인 아이디어가 빚어낸 성과"라며 "발굴된 우수 아이디어가 주거 서비스 개선으로 이어질 수 있도록 활용 방안을 적극 검토하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com