김원기 의정부시장, 민선 9기 첫 국제 기업 유치 세일즈 시동

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 의정부시장이 취임 후 첫 공식 외국인 투자기업 면담을 진행하며 민선 9기 국제 기업 유치 판매에 시동을 걸었다.

김원기 의정부시장이 29일 윈메이트 켄 루 회장에게 투자의향서를 전달받은 뒤 함께 기념촬영을 하고 있다.[사진=의정부시]

의정부시는 29일 시장실에서 대만의 국제 산업용 컴퓨터 및 인공지능 기술 전문기업인 '윈메이트(Winmate)'와 투자의향서(LOI) 전달식을 갖고 의정부시 투자 유치와 상호 협력을 위한 다양한 의견을 나눴다.

이번 면담은 지역경제 활성화를 위한 민선 9기 '기업 유치 세일즈' 행보의 첫 결실이라는 점에서 의미가 크다는 평가를 받고 있다. 이날 전달식에는 김원기 의정부시장과 윈메이트 켄 루 회장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.

윈메이트 측은 의정부시 내 약 1만㎡ 규모의 부지에 연구개발(R&D) 및 생산시설 사옥을 조성하겠다는 투자 의사를 공식적으로 밝혔으며 이를 위해 투자의향서(LOI)를 시에 전달했다.

특히 윈메이트는 의정부시가 역점 사업으로 추진 중인 '경제자유구역'과 주요 반환공여지 부지에 깊은 관심을 나타냈다. 시는 이에 맞춰 인허가 전담 관리자 제도 도입 등 기업의 안정적인 정착과 원활한 투자 이행을 위한 행정 지원 방안을 함께 논의했다.

대만에 본사를 둔 윈메이트는 견고한 컴퓨터 및 산업용 디스플레이 분야에서 높은 기술력을 보유한 국제 중견기업이다. 윈메이트는 올해 3월 의정부에 한국 자회사인 '윈메이트 코리아'를 설립한 뒤 장기적으로 연구소 설립과 생산시설 통합을 계획하고 있다.

켄 루 회장은 "의정부시가 제시한 미래산업 비전과 우수한 비즈니스 인프라에 큰 매력을 느끼고 있다"며 "의정부시와 견고한 동반관계를 유지하며 국제(글로벌) 시장에서의 경쟁력을 한층 더 강화해 나가겠다"고 말했다.

김원기 시장은 "취임 후 첫 공식 기업 면담을 국제 우수 기업인 윈메이트와 함께해 매우 뜻깊게 생각한다"며 "우리 시의 경제자유구역은 연구개발(R&D) 및 생산 거점의 최적지인 만큼 윈메이트의 투자가 의정부의 새로운 성장 동력이 되도록 시와 기업이 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.

asj7376@newspim.com