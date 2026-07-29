전북자치도, 역대 최대 국가예산 확보 '총력'…기획처 심의 대응

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 29일 내년 국가예산 정부안 반영 위해 기획처 심의 대응 전략을 점검했다
- 도는 새만금 K-푸드 수출허브 등 40개 중점사업에 집중하고 국비 보조율 조정 등 변수에 대비하기로 했다
- 8월부터 서울 상주반 운영과 9월 2일 국회 예산 제출일까지 특별활동기간을 정해 정치권·시군 공조를 강화하기로 했다
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9월 2일까지 특별활동기간 운영…새만금 핵심사업·쟁점사업 정부안 반영 총력
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 년 국가예산 정부안에 역대 최대 규모의 국비를 반영하기 위해 기획처 심의 대응 전략을 점검하고 막바지 예산 확보에 총력을 기울인다고 29일 밝혔다.
전북자치도는 이날 도청에서 이원택 도지사 주재로 '2027년 국가예산 확보 기획처단계 점검회의'를 열고 기획처 1·2차 심의 결과를 분석하며 미반영·감액 사업의 대응 방안을 논의했다.
회의에서는 사업별 감액 또는 미반영 원인을 분석하고 앞으로 진행될 3차 심의에 대비한 대응 논리를 점검했다. 특히 쟁점사업을 중심으로 실·국별 설득 전략을 공유하며 정부안 반영 가능성을 높이는 데 역량을 모았다.
도는 국가예산 100대 중점관리사업 가운데 행정절차를 마쳐 사업 완성도와 시급성이 높은 40개 사업에 집중하기로 했다. 주요 사업은 새만금 K-푸드 수출허브단지 조성, 새만금 산업단지 임대용지 조성, 새만금 국가정원 조성 등이다.
아울러 국비 보조율 조정이나 사업 규모 축소 등 조건부 협의 가능성에 대비해 시·군과 협력체계를 강화하고 사업별 대안을 선제적으로 마련해 정부 심의 과정의 변수에도 적극 대응할 방침이다.
기획처 심의가 본격화되는 8월부터는 서울 상주반을 운영해 심의 동향을 실시간으로 파악하고 주요 쟁점사업에 대한 대응 논리를 보완하는 한편 관계 부처와 협의를 강화해 정부안 반영률을 높일 계획이다.
또 정부 예산안이 국회에 제출되는 오는 9월 2일까지를 국가예산 확보 특별활동기간으로 정하고 지휘부가 기획처와 국회를 직접 방문해 예산 확보 활동을 이어가는 동시에 정치권과 시·군 공조도 강화할 예정이다.
이원택 전북지사는 "국가예산 확보는 마지막까지 포기하지 않는 끈질긴 대응이 무엇보다 중요하다"며 "기획처 심의 동향을 면밀히 살피고 신속한 대응 논리와 정치권 협력을 바탕으로 도정 핵심사업 예산이 최대한 정부안에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com