나나, 써브라임와 재계약 체결…"든든한 파트너로 전폭 지원"

AI 핵심 요약beta
- 나나가 29일 써브라임과 재계약을 체결했다
- 소속사는 나나의 다방면 활동 전폭 지원을 약속했다
- 나나는 연기·음악 활동과 넷플릭스 '스캔들'을 준비 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 겸 가수 나나가 써브라임과 재계약을 체결하며 굳건한 동행을 이어간다.
써브라임은 "나나와 재계약을 체결했다. 함께해 온 시간 동안 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 소중한 인연을 이어가게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 나나가 다양한 분야에서 자신만의 색깔을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
2009년 그룹 애프터스쿨로 데뷔한 나나는 가수와 배우를 오가며 꾸준히 활동 영역을 넓혀왔다. 드라마 '굿 와이프', '킬잇', '저스티스', '출사표', '오! 주인님', '글리치', '마스크걸', '클라이맥스'와 영화 '꾼', '자백', '전지적 독자 시점' 등에 출연하며 장르와 캐릭터를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.
특히 지난 4월 종영한 '클라이맥스'에서는 극의 긴장감을 이끄는 핵심 인물로 활약하며 존재감을 각인시켰다. 이어 지난 6월 20일 부산 영화의전당에서 열린 '2026 코리아국제스트리밍페스티벌(2026 KISF) 글로벌 OTT 어워즈'에서는 조연배우상을 수상하며 탄탄한 연기력을 다시 한번 인정받았다.
음악 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 지난해 첫 솔로 앨범 '세븐스 헤븐16(Seventh Heaven 16)'을 발매하며 솔로 아티스트로서 새로운 출발을 알렸고, 드라마 '클라이맥스' OST Part.3 '블랙 스타(Black Star)' 가창에 참여하는 등 가수로서도 존재감을 이어왔다.
연기와 음악을 넘나들며 다채로운 활동을 펼치고 있는 나나는 공개를 앞둔 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 또 다른 연기 변신을 선보일 예정이다.
moonddo00@newspim.com