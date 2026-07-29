고창군, 9488억 규모 첫 추경안 편성…군민활력지원금 지급

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 29일 9488억원 추경안을 의회에 냈다.
- 군민활력지원금 151억 반영해 1인당 30만원 준다.
- 상품권 지원·복지사업 확대해 민생회복에 나선다.
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고창사랑상품권 28억, 노인일자리 24억 등 민생·복지사업 확대 반영
[고창=뉴스핌] 고종 기자 = 전북 고창군은 군민활력지원금 지급과 민생경제 회복을 중심으로 본예산보다 687억 원 증가한 9488억원 규모의 제1회 추가경정예산안을 편성해 고창군의회에 제출했다고 29일 밝혔다.
이번 추경예산안은 본예산 8801억 원 대비 7.8% 늘어난 규모로 일반회계는 681억 원 증가한 9280억원, 특별회계는 6억원 증가한 208억원으로 각각 편성됐다.
고창군은 장기화된 고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 군민들의 생활 안정을 지원하고 지역경제에 활력을 불어넣는 데 중점을 두고 예산을 편성했다.
특히 민선 9기 공약사업인 군민활력지원금 예산 151억 원을 최우선 반영해 전 군민에게 추석 전 1인당 30만 원을 지급할 계획이다. 이와 함께 고창사랑상품권 발행 지원 예산 28억 원도 추가 편성해 군민의 경제적 부담을 줄이고 지역 내 소비 활성화를 도모한다.
농어촌기본소득 선도 시범도시 추진을 위한 기반 마련에도 나선다. 농어촌기본소득 연구용역비 3000만 원을 반영해 정부 정책 추진에 선제적으로 대응할 계획이다.
이밖에 생활권 보행환경 종합정비사업 10억 원, 분만의료 취약지 노후장비 교체 지원 4억 원, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 24억 원 등을 추가 편성해 군민 복지 향상과 정주여건 개선에도 힘을 쏟는다.
심덕섭 고창군수는 "이번 추가경정예산안은 민선 9기 군정 비전과 군민과의 약속을 실현하기 위한 첫 출발점"이라며 "예산안이 확정되는 즉시 신속하고 투명하게 집행해 군민 삶의 안정과 지역경제 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 제1회 추가경정예산안은 오는 31일부터 고창군의회 심의를 거쳐 8월 5일 최종 확정될 예정이다.
gojongwin@newspim.com