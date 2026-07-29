강남구, 신혼부부·청년 전월세 대출이자 지원 2차 신청자 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울 강남구가 29일 전월세 대출이자 지원 2차 신청을 공고했다.
- 신혼부부·청년 대상 연 최대 300만·200만원 지원한다.
- 8월18일~9월17일 접수 후 10월 중 선정·지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 강남구가 신혼부부와 청년의 주거비 부담을 덜기 위해 전월세 대출이자 지원사업 제2차 신청자를 모집한다고 29일 밝혔다.
신청 기간은 8월 18일부터 9월 17일까지다. 신혼부부에게 연 최대 300만원, 청년에게 연 최대 200만원을 지원한다.
지원 대상은 강남구에 거주하는 무주택 신혼부부와 청년이다. 신혼부부는 혼인신고일로부터 7년 이내로 부부합산 연소득 1억3000만원 이하인 경우 신청이 가능하다. 청년은 만 19세 이상 39세 이하이면서 연소득 6000만원 이하이면 신청할 수 있다.
대상 주택은 강남구 소재 주택 및 주거용 오피스텔이다. 신혼부부는 전용면적 85㎡ 이하 또는 보증금 7억원 이하, 청년은 전용면적 60㎡ 이하 또는 보증금 3억원 이하 요건을 충족해야 한다.
지원 기간은 최대 3년으로 올해 신규 신청자가 우선 선정 대상이다. 강남구청 제1별관 1층 주택과에 방문 또는 우편 신청하거나 이메일로 신청하면 된다. 서류 심사와 심의를 거쳐 10월 중 대상자를 선정하고 10월 말까지 지원금을 지급할 계획이다.
김현기 강남구청장은 "강남은 다른 자치구에 비해 전월세 비용이 높아 신혼부부와 청년의 주거 부담이 큰 지역"이라며 "이번 지원이 주거비 부담을 덜고 젊은 세대가 강남에 안정적으로 자리 잡는 데 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.
blue99@newspim.com