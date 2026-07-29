교육부, 러시아 모스크바대서 한국어교원 연수…한류 활용 교재 보급

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러시아 전역 한국어교원 46명 참여

51개 학교 5000명 한국어 학습 지원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 이달 27일 러시아 모스크바국립대학교에서 '러시아 한국어교원 연수'를 개최했다고 29일 밝혔다. 연수는 오는 31일까지이다.

이번 연수에는 러시아 전역에서 활동 중인 한국어교원 46명이 참가했다.

한국교육원 주최 러시아 한국어교원 연수 현장 사진. [사진=교육부]

이번 연수는 교육부 산하 러시아 내 4개 한국교육원(로스토프나도누·사할린·블라디보스톡·하바롭스크한국교육원)이 공동으로 주최하고 국제한국어교육재단이 연수 프로그램과 강사를 지원했다.

국제한국어교육재단은 교육부 '해외 한국어교육 지원센터' 수행기관으로 지정돼(2025년~) 해외 한국어교육 현황 분석, 맞춤형 전략 수립, 교원 연수 등 현지 교육역량 강화 사업을 추진하고 있다.

교육부에 따르면 2026년 기준 러시아 모스크바, 블라디보스토크, 하바롭스크, 사할린 등 다양한 지역의 51개 학교에서 약 5000명의 학생들이 한국어를 배우고 있다.

이번 연수에서는 이들 학교에서 활용할 수 있는 '러시아어권 맞춤형 한국어교재'와 '한류를 활용한 한국어교재'의 교수법을 중심으로 프로그램이 진행됐다.

러시아어권 맞춤형 한국어교재는 초급 단계(1~4단계)까지 개발돼 2025년부터 보급이 시작됐으며 러시아어권 학습자를 대상으로 한 기초 한국어 교육에 초점을 맞추고 있다.

한류를 활용한 한국어교재는 국제한국어교육재단이 유관기관과 협업해 비티에스(BTS)와 한국 드라마를 주요 소재로 개발한 교재로 대중문화를 통해 학습자의 흥미를 높이는 데 중점을 두고 있다.

교육부와 국제한국어교육재단은 올해 러시아어권 국가들에 러시아어권 맞춤형 교재와 한류 활용 한국어교재 총 1만1000여 권을 보급할 계획이다.

연수 기간 중 부대행사로 러시아 내 4개 한국교육원과 한국농수산식품유통공사(aT) 러시아지사 간 업무협약(MOU)도 체결됐다. 이번 협약을 통해 러시아 한국어반 수업에서 한식 만들기 체험 등 음식 관련 한국문화 교육 프로그램을 공동으로 추진, 한국어·한국문화 교육의 내실을 강화한다는 방침이다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "세계 청소년들이 한류의 영향으로 케이(K)-팝과 케이(K)-푸드를 선호하는 만큼, 한국의 대중문화와 음식을 활용하면 한국어교육 효과가 커질 것"이라며 "앞으로도 교육부는 해외 한국어교육 지원센터를 통해 다양한 국가의 한국어교육을 체계적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com