코르티스 '패션', 2억 스트리밍 달성…팀 통산 2번째

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 29일 ‘패션’으로 2억 스트리밍을 달성했다.
- ‘패션’은 발표 약 10개월 만에 2억회를 넘겼다.
- ‘그린그린’은 빌보드200 126위로 11주째 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS)가 '패션(FaSHioN)'으로 팀 통산 두 번째로 단일곡 '2억 스트리밍'을 달성했다.
29일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 코르티스의 데뷔 앨범 수록곡 '패션'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 27일 자로 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.
'패션'의 2억 스트리밍은 곡이 발표된 지 약 10개월 만이다. 팀의 첫 번째 2억 스트리밍 곡은 동일 음반에 수록된 '고(GO!)'다. 이 노래는 공개 약 9개월 만인 지난달 26일 자에 2억 고지를 밟았다.
이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹의 곡 중 최단기 2억 달성이며 '패션'이 그 다음이다.
올해 5월 발매한 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'도 장기 흥행 중이다. 28일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면, 이 음반은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 126위에 안착했다.
지난 5월 23일 자에 3위로 진입한 후 11주 연속 순위권을 유지 중이다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 최장 차트인이다.
세부 차트 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범'에서는 각각 2위, 9위에 자리했다. 또한 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 '글로벌 200' 92위, '글로벌(미국 제외)' 50위로 각 차트에 13주 연속 이름을 올렸다.
이러한 성과를 종합한 '아티스트 100'에는 전주 대비 7계단 오른 75위로 랭크됐다.
코르티스는 북미에서 글로벌 대세의 존재감을 입증한다. 오는 8월 1일(현지시간) 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'의 '티모바일' 무대에서 공연을 펼친다. 올해 K팝 보이그룹 중 유일한 참가자다.
이어 4~16일 캐나다 토론토, 미국 뉴욕 등 6개 도시에서 첫 투어 '풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)'의 북미 일정을 소화한다.
alice09@newspim.com