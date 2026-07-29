전재수 부산시장, 다이빙 주한 중국 대사 접견…"경제·통상 협력 확대"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 28일 다이빙 주한 중국대사를 만나
- 경제·통상, 해양·항만, 관광 협력 확대를 논의했다.
- 양측은 항공노선·크루즈 확대와 AI·첨단산업 등 신산업에서
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
양국 신뢰 기반 미래 협력 강화 전망
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 주한 중국대사를 만나 경제·통상과 해양·항만, 관광 분야 협력 확대 방안을 논의하며 중국 지방정부와의 교류 강화 행보에 속도를 내고 있다.
부산시는 전날 오후 시청 국제의전실에서 다이빙 주한 중국대사를 접견하고 부산과 중국 간 경제·통상, 해양·항만, 관광 분야 교류·협력 확대 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.
전재수 시장은 이날 "바쁜 일정 가운데 부산을 방문해 주신 대사님을 진심으로 환영한다"며 "최근 부산과 중국 간 교류가 더욱 활발해지는 만큼 이번 방문이 양국 지방정부 간 협력 확대의 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
그러면서 "부산시가 상하이, 톈진, 광저우, 선전 등 중국 주요 항만도시와 우호협력 관계를 맺고 교류하고 있다"면서 "중국은 항만 분야에서 선도적인 역할을 하고 있는 만큼 앞으로 양국 지방정부가 해양·항만 정책과 데이터를 공유해 협력을 넓혀 나가기를 바란다"고 강조했다.
양측은 최근 중국 항공사의 부산 취항 확대를 계기로 한 인적·물적 교류 심화에도 의견을 모았다.
전 시장은 "중국 동방항공이 부산~난징 노선, 룽에어가 부산~항저우 노선을 신규 취항하는 등 부산과 중국 간 교류 기반이 더욱 확대되고 있다"며 "중국 동방항공이 부산~난징 노선, 룽에어가 부산~항저우 노선을 신규 취항하는 등 부산과 중국 간 교류 기반이 더욱 확대되고 있다"고 설명했다.
관광 분야 협력에 대해서는 "최근 중국 관광객들이 부산을 많이 찾아주는 데 대해 감사하게 생각한다"며 "관광 인프라를 확충하고 바가지요금이나 불친절 등 관광 불편 요소를 개선해 중국 관광객을 비롯한 모든 방문객이 부산을 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.
이에 다이빙 대사는 "부산시의 환대에 감사드린다"며 "최근 한중관계가 긍정적으로 발전하고 있는 만큼 양국 지방정부 간 교류와 협력도 더 확대되기를 기대한다"고 말했다.
이어 "양국 간 경제협력은 경쟁 속 협력, 협력 속 경쟁의 관계로 발전해 나갈 것"이라며 "인공지능(AI)과 첨단산업 등 새로운 분야에서 협력 성장동력을 발굴해 나갈 필요가 있다"고 덧붙였다.
또 "부산은 한국을 대표하는 항만도시이자 아름다운 관광도시"라며 "크루즈 관광 확대 등을 통해 더 많은 중국 관광객들이 부산을 찾게 되기를 희망한다"고 답했다.
전 시장은 "부산과 중국 간 교류는 양 지역 공동 발전과 상호 이해를 넓히는 중요한 기반"이라며 "주한 중국대사관과 긴밀히 협력해 상호 신뢰를 바탕으로 미래지향적 협력 관계를 구축해 나가기를 희망한다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com