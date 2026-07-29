서울시, 배민과 '외국인 관광객 배달앱 이용 편의 개선' 업무협약

국내 전화번호 인증·해외 결제 제한 해소...외국인 편의 강화

8월 '한강 밤핑' 연계 K-배달 문화 체험 캠페인 및 이용 안내

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 외국인 관광객의 국내 배달앱 이용 편의를 높이기 위해 배달의민족과 업무협약을 체결하고 K-배달 문화 체험 지원에 나선다고 29일 밝혔다.

그동안 외국인 관광객은 국내 휴대전화번호 인증과 해외 발급 카드 결제 제한 등으로 국내 배달앱 이용에 어려움을 겪어왔다. 서울시는 이번 협약을 통해 외국인 관광객의 미식관광 편의를 높이고 야간관광과 지역경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

한강밤핑 이벤트 페이지 [사진=서울시]

협약에 따라 서울시는 외국인 대상 홍보와 현장 안내를 맡고, 배달의민족은 외국인 관광객이 보다 편리하게 배달 서비스를 이용할 수 있도록 기능 개선과 서비스 운영을 지원한다. 배달의민족은 국내 휴대전화번호 없이 주문할 수 있는 기능을 도입하는 한편 해외 발급 신용카드, 중국 간편결제, 애플페이 해외카드 등 다양한 결제수단을 제공하고 있다.

양측은 첫 번째 공동사업으로 오는 8월 1일부터 31일까지 열리는 '2026 한강 밤핑(Night+Camping)'과 연계해 외국인 관광객을 대상으로 K-배달 문화 체험 캠페인을 진행한다. 행사 기간 한강공원 배달존에는 외국어 안내 배너를 설치하고, 서울시 외국어 누리집과 서울관광재단 온라인 채널 등을 통해 배달앱 이용 방법과 배달존 위치를 안내할 예정이다.

서울시는 캠페인 과정에서 외국인 관광객의 이용 후기와 문의사항을 분석해 주소 입력, 결제, 음식 수령 등 이용 과정의 개선 과제를 발굴하고, 이를 생활밀착형 관광서비스 개선으로 확대할 방침이다. 또 한강공원과 주요 관광지에서의 소비가 인근 음식점과 골목상권 매출로 이어질 수 있도록 야간관광 프로그램과 지역 상권을 연계한 협력사업도 지속적으로 추진할 계획이다.

조성호 서울시 관광체육국장은 "외국인 관광객이 서울 곳곳에서 K-배달 문화를 손쉽게 체험할 수 있도록 이용 장벽을 낮추는 의미 있는 협력"이라며 "앞으로도 민간과 협력해 관광객의 생활 속 불편을 개선하고 서울 관광 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com