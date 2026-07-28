완주군, 삼우초·상관초 체육관 개방…방과후 주민 여가공간 운영

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 28일 학교체육시설 개방으로 농촌 체육 인프라 확충에 나섰다
- 삼우·상관초 체육관을 지역사회에 개방해 배드민턴·풋살 등 방과 후 프로그램을 운영했다
- 전담 매니저 배치와 생활체육 지원으로 청년 일자리 창출과 세대 간 교류, 건강한 공동체 문화 형성에 기여하고 있다
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 학교체육시설 개방사업을 통해 농촌 지역 체육 인프라를 확충하고 학생과 주민이 함께 이용하는 생활체육 공간 조성에 나섰다고 28일 밝혔다.
완주군과 사단법인 전북풋볼아카데미는 올해 문화체육관광부 공모사업에 선정된 이후 고산면 삼우초등학교와 상관면 상관초등학교의 협조를 받아 학교 체육관을 지역사회에 개방했다.
군은 체육관 운영을 위해 전담 관리 매니저를 배치하고 안전한 이용 환경을 조성하는 한편 방과 후 체육 돌봄과 주민 생활체육 프로그램을 지원해 청년 체육인 일자리 창출에도 기여하고 있다.
삼우초등학교는 학생 수 감소와 놀이 공간 부족 문제를 해소하기 위해 저녁 시간까지 체육관을 개방하고 배드민턴 강습과 놀이 체육 프로그램을 운영하고 있다.
학생들은 운동에 참여하며 건강한 여가 시간을 보내고 있으며 주민과 함께하는 야간 프로그램을 통해 세대 간 교류의 장도 마련되고 있다.
상관초등학교에서는 주민과 시니어 대상 배드민턴 강습과 초·중학생 대상 방과 후 풋살 프로그램을 운영해 학생들의 체력 증진과 지역 주민의 생활체육 참여를 지원하고 있다.
이혜진 삼우초등학교 교장은 "학교 체육관 개방 이후 아이들이 운동을 선택하는 시간이 늘었고 주민들과 함께하는 건강한 공동체 문화도 형성되고 있다"고 말했다.
유희태 완주군수는 "앞으로도 다양한 프로그램을 확대해 학생들에게는 건강한 체육 돌봄을 제공하고 주민들에게는 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com