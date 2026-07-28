전북교육청·전북대, AI 교육 협력 강화…지역인재 양성 생태계 구축

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청과 전북대가 28일 초중고 AI교육 활성화와 지역인재 양성 위한 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 성장엔진 연계 지역인재 양성, 초중고·고교-대학 연계 AI교육, 교원 역량 강화 등 7개 분야에서 협력하기로 했다.
- 전북형 지역기반 AI 인재 육성과 성장엔진 연계 사업을 연계해 미래산업 대응과 지역발전 이끌 인재 양성을 추진하기로 했다.
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전북형 지역기반 AI 인재 육성 연계, 미래산업 대응 교육체계 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청과 전북대학교가 도내 초중고 학생들의 인공지능(AI) 교육 활성화와 지역인재 양성을 위해 협력체계를 구축한다고 28일 밝혔다.
전북교육청과 전북대는 전날 전북교육청 5층 회의실에서 '전북 초중고 AI 교육 활성화 및 성장엔진 연계 지역인재 양성 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 교육 역량과 인프라를 공유해 학생들의 AI 기초·진로·심화교육 기회를 확대하고 교원의 AI 교육 역량 강화와 고교-대학 연계 교육체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 성장엔진 연계 지역인재 양성을 위한 협력체계 구축, 초중고 학생 AI 교육 활성화, 고교-대학 연계 교육과정 운영, 교원 AI 교육 역량 강화, AI 교육 콘텐츠와 실습환경 확산, 교육 수요 발굴 및 우수사례 공유 등 7개 분야에서 협력을 강화한다.
특히 이번 협약은 전북교육청의 '전북형 지역기반 AI 인재 육성'과 전북대학교의 '성장엔진 연계 지역인재 양성 방안' 사업을 연계해 대학과 교육청 간 협력 기반을 구체화했다는 점에서 의미가 있다.
양 기관은 지역 학생들이 미래산업 변화에 능동적으로 대응하고 지역 발전을 이끄는 인재로 성장할 수 있도록 교육과정과 인프라, 현장 지원을 유기적으로 연결해 나갈 계획이다.
천호성 전북교육감은 "AI 시대를 어떻게 준비하느냐에 따라 미래가 달라질 수 있다"며 "전북대학교와의 긴밀한 협력을 통해 전북형 AI 교육 생태계를 탄탄히 만들어 가겠다"고 말했다.
양오봉 전북대학교 총장은 "전북의 학생들이 미래사회 핵심 역량을 갖추고 지역 발전을 이끌 수 있도록 전북교육청과 적극 협력하겠다"고 전했다.
lbs0964@newspim.com