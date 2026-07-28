부산시의회 제338회 임시회 폐회…제10대 전반기 원구성 마무리

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 28일 제338회 임시회를 마치고 전반기 원구성을 마무리했다고 밝혔다.
- 이번 회기에서 총 23건 안건 중 22건을 가결하고 인사청문회 조례 개정안은 보류했다.
- 4개 특별위원회를 구성하고 5분 발언·시정질문을 통해 민생·도시개발·복지·안전 현안을 제기했다.
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23건 안건 처리·4개 특위 가동
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 여소야대 구도 속에서 출범한 제10대 부산시의회가 전반기 원구성을 둘러싼 갈등을 마무리 짓고 집행부 견제와 협력의 틀을 마련했다.
시의회는 지난 14일부터 28일까지 15일간 열린 제338회 임시회를 제3차 본회의를 끝으로 폐회하고 이날 제2부의장 선출을 통해 제10대 의회 전반기 원구성을 마무리할 예정이라고 밝혔다.
이번 회기에서는 조례안 5건, 동의안 13건, 결의안 4건, 기타 1건 등 총 23건의 안건이 심사됐다. 이 가운데 20건은 원안 가결, 2건은 수정 가결됐으며 인사청문회 조례 일부개정안은 재검토를 위해 보류됐다.
시의회는 회기 첫날인 14일 인사청문특별위원회, 해양·신공항발전특별위원회, 부울경광역발전특별위원회, 기업유치및산업단지활성화특별위원회 등 4개 특별위원회를 구성했다. 각 분야 현안을 집중적으로 다루기 위한 구조를 마련했다.
본회의에서는 정책 제안도 이어졌다. 1차 본회의에서 8명이 5분 자유발언에 나섰고, 2차 본회의에서는 3명이 시정질문을 진행했다. 이어 3차 본회의에서도 12명이 발언에 참여해 민생과 도시개발, 복지, 안전 등 주요 현안에 대한 의견을 제시했다.
제339회 임시회는 다음달 28일부터 9월 11일까지 15일간 열릴 예정이다.
ndh4000@newspim.com