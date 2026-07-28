'사령탑 공백' 韓, 월드컵 이후 첫 평가전 상대 확정…베네수엘라·우즈베키스탄

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 28일 10월 A매치 일정 발표했다
- 10월 2일 베네수엘라전·6일 우즈베키스탄전 치른다
- 대표팀은 9·10월 4연전, 임시 감독 체제로 나선다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 축구 국가대표팀이 사령탑 공백 속 2026 북중미 월드컵 이후 첫 A매치 상대를 결정했다.
대한축구협회는 "남자 축구 대표팀이 오는 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 국가대표팀 친선경기를 치른다"고 28일 밝혔다. 개최 장소와 시간은 추후 확정된다.
국제축구연맹(FIFA)는 월드컵 이후 기존 5차례 열렸던 A매치 주간을 4차례로 축소했다. 선수들의 장거리 이동을 줄여 보호하고, 훈련 기간을 보장해 기술 완성도를 높이겠다는 취지다.
해당 규정 변경에 따라 9, 10월 A매치 일정이 16일로 통합 확대됐다. 대표팀은 이번 소집 기간에 4연전을 소화한다.
한국은 FIFA 랭킹 47위인 베네수엘라와 지난 2014년 9월 부천에서 한 차례 맞붙었다. 당시 이동국의 멀티골에 힘입어 3-1로 승리했다.
FIFA 랭킹 60위인 우즈베키스탄은 한국과 16번 만났다. 하지만 한국이 11승 4무 1패로 확실한 우위를 점하고 있다. 지난 2018년 11월 호주 원정 평가전에서도 4-0으로 승리해 좋은 기억을 가지고 있다.
9, 10월 4연전은 임시 감독 체제로 치러진다. 축구협회는 정식 감독 선임과 관련해서도 세부 내용이 확정되는 대로 별도 공지하고 절차를 밟아갈 예정이다.
willowdy@newspim.com