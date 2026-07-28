고창군, 꽃정원 접근성 강화...사계절 경관 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 28일 꽃정원 접근성 개선 위해 면도102호선 인도 개설을 완료했다고 밝혔다
- 꽃정원에는 수국 등 여름꽃과 노동천·산책로가 어우러져 여름 휴식·관광명소로 인기를 끌고 있다
- 고창군은 가을·봄꽃 식재와 꽃잔디·전망형 카페 조성으로 사계절 명품 꽃정원으로 육성할 계획이다
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9월 가을꽃 식재, 내년 상반기 전망형 카페 조성 추진
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 대표 관광명소인 고창 꽃정원에 수국 등 여름꽃이 만개한 가운데 면도102호선 인도 개설을 마쳐 방문객들의 접근성이 한층 개선됐다고 28일 밝혔다.
고창군에 따르면 최근 면도102호선 인도 개설 사업이 완료되면서 꽃정원을 찾는 관광객들의 보행 환경이 크게 개선됐다.
현재 꽃정원에는 여름 대표 꽃인 수국을 비롯해 다양한 다년생 초화류가 꽃을 피워 풍성한 볼거리를 제공하고 있다. 정원을 가로지르는 노동천은 시원한 물줄기로 여름철 청량감을 더하고 주변의 녹음과 산책로가 어우러져 여유로운 휴식 공간으로 인기를 끌고 있다.
고창군은 오는 9월부터 국화, 해바라기, 메리골드, 사루비아 등 다양한 가을꽃을 식재해 계절별 볼거리를 확대할 계획이다. 내년 봄에는 튤립, 금영화, 양귀비, 수레국화, 장미 등을 선보여 한층 풍성한 꽃정원을 조성할 예정이다.
이와 함께 꽃정원과 인접한 노동저수지 둑방에는 꽃잔디 식재사업을 추진해 저수지와 꽃정원이 조화를 이루는 특색 있는 경관을 조성하고 고창의 새로운 관광명소로 육성할 방침이다.
방문객 편의 증진을 위한 전망형 카페 조성사업도 2027년 상반기 준공을 목표로 추진 중이다. 사업이 완료되면 꽃정원과 저수지 풍경을 한눈에 감상할 수 있는 휴식 공간이 마련될 것으로 기대된다.
심덕섭 고창군수는 "고창 꽃정원은 계절마다 새로운 매력을 선사하는 사계절 관광명소로 자리매김하고 있다"며 "지속적인 경관 개선과 다양한 콘텐츠 확충을 통해 군민과 관광객 모두가 찾는 명품 꽃정원을 만들어 가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com