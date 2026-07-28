부산항만공사, 도쿄 포럼서 디지털 스마트항만 구축 전략 발표

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 27일 일본 도쿄 포럼에서 부산항 디지털 스마트항만 구축 전략을 발표했다
- BPA는 체인포털 기반 VBS·TSS·e-slip·Port-i 등 주요 디지털 물류서비스를 소개했다
- 송상근 사장은 디지털 전환과 글로벌 데이터 협력을 통해 공급망 안정성과 회복탄력성을 강화하겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 국제 포럼에서 디지털 기반 스마트항만 구축 전략과 운영 사례를 소개했다.
BPA는 전날 일본 도쿄에서 열린 '2026 IAPH-KMI Port Forum'에 참석해 부산항의 디지털 스마트항만 구축 전략을 발표했다고 28일 밝혔다.
이번 포럼은 국제항만협회(IAPH)와 한국해양수산개발원(KMI)이 공동 주최한 행사로 탈탄소화와 디지털화, 효율성을 주제로 진행됐다. 행사에는 각국 항만 관계자와 전문가 약 100명이 참석해 항만의 지속가능성과 디지털 전환 관련 정책과 기술을 논의했다.
구자림 BPA 글로벌사업단장은 발표에서 글로벌 공급망 불확실성 확대 상황에서 화물 가시성 확보의 중요성을 강조했다. 이어 부산항 통합 물류정보 플랫폼 '체인포털'을 중심으로 차량반출입예약시스템(VBS), 환적운송시스템(TSS), 전자인수도증(e-slip), 환적모니터링시스템(Port-i) 등 주요 서비스를 소개했다.
데이터 기반 운영을 통해 항만 운영 효율성과 이용 편의성을 높인 사례를 공유했다. BPA는 디지털 기술을 활용한 항만 운영 체계가 공급망 안정성 확보에도 기여하고 있다고 설명했다.
송상근 사장은 "항만의 디지털 전환은 글로벌 공급망의 안정성과 회복탄력성을 강화하는 핵심 요인"이라며 "글로벌 항만과의 데이터 협력을 확대해 스마트항만 분야를 선도해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com