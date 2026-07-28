"온열질환 막아라"…서울 곳곳서 '아리수 나눔 냉장고' 가동

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 28일 폭염 대비 아리수 나눔냉장고를 운영했다
- 이달 13일부터 폭염 취약계층 거점 9곳에 18대 설치했다
- 서울시는 병물아리수 비축·생산체계로 온열질환 예방에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 본격적인 무더위에 대응해 5℃로 시원하게 보관된 병물아리수를 제공하는 '아리수 나눔냉장고'를 운영한다고 28일 밝혔다.
질병관리청에 따르면 지난해 전국 온열질환자는 4460명으로 집계됐으며, 최근 5년간 폭염일수와 온열질환자 수 모두 약 4배 증가했다. 전국 온열질환자는 7월 말부터 8월 초 사이 집중 발생(18%)해 폭염이 절정에 이르는 시기 온열질환 예방이 중요한 것으로 나타났다.
서울시의 경우 지난해 온열질환 신고는 378건이 접수됐으며, 이 가운데 열탈진이 183건(48%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 발생 장소는 길가(144건), 공원(30건) 등 장시간 야외 활동이 많은 장소를 중심으로 온열질환이 집중됐다.
이에 시는 이동노동자, 결식 어르신, 거리노숙인 등 장시간 폭염에 노출되는 취약계층을 대상으로 '아리수 나눔냉장고'를 운영하고 병물 아리수를 지원해 충분한 수분 섭취를 돕는 등 온열질환 예방에 본격 나섰다.
우선 지난해 처음 도입해 호응을 얻은 아리수 나눔냉장고는 이달 13일부터 운영에 들어갔다. 탑골공원, 영등포 이동노동자쉼터 등 폭염 취약계층 이용이 많은 9개 거점에 총 18대를 설치했다.
냉장고에 비치된 병물아리수는 약 5℃로 시원하게 보관돼, 한낮 기온이 30℃를 넘나드는 요즘 같은 무더위 속에서도 시민들이 시원하게 갈증을 해소할 수 있다.
한편 시는 지난해 폭염기간(5월 15~9월 30일) 동안 병물아리수 43만5000병(350mL)을 지원해 취약계층의 온열질환 예방과 시민 수분 공급에 힘썼다. 이 가운데 나눔냉장고를 포함해 쪽방촌·노숙인 시설 등에 직접 지원한 물량은 총 20만 병에 달한다.
병물아리수는 '서울특별시 수돗물 음용 활성화 지원 조례'에 따라 재해·재난, 풍수해, 단수 등 비상 상황 발생 시 지원하고 있다. 시는 병물 아리수 20만 병을 상시 비축하고, 하루 평균 1만6000병에서 최대 3만2000병까지 생산할 수 있는 생산·공급체계를 유지 중이다.
권민 서울아리수본부장은 "폭염은 시민의 건강과 안전을 위협하는 대표적인 기후재난인 만큼 충분한 수분을 보충을 통한 온열질환 예방이 중요하다"며 "폭염에 취약한 시민들이 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 빈틈없이 이어가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com