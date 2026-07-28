박해준, 영화 '남벌' 출연…이병헌과 팽팽한 대립 예고

AI 핵심 요약beta
- 박해준이 28일 영화 ‘남벌’의 왜구 수장 미요시 역에 합류했다.
- ‘남벌’은 조선 초 무사 9인이 포로 구출을 위해 대마도로 향하는 액션물이다.
- 이모개 감독의 첫 연출작으로, 하반기 크랭크인을 준비 중이다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '남벌'이 배우 박해준의 출연을 확정하며 화려한 라인업에 힘을 더했다.
28일 하이브미디어코프에 따르면 박해준은 영화 '남벌'에서 대마도를 거점으로 삼는 왜구 무리의 수장 '미요시' 역을 맡는다. 자신의 야망을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 냉혹한 인물로 대마도 토벌에 나선 무사들의 수장 '임억' 역의 이병헌과 팽팽한 대립을 이룰 예정이다.
'남벌'은 조선 초, 계급과 능력이 각기 다른 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하며 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션 영화다. 영화 '서울의 봄', '야당' 등에서 제작사 하이브미디어코프와 호흡을 맞춘 박해준이 이번 합류로 또 한번 강력한 시너지를 예고한다.
이번 작품은 '서울의 봄', '파묘', '헌트' 등에서 미장센을 선보여 온 이모개 촬영감독의 첫 영화 연출작이다. 백상예술대상과 청룡영화상 등에서 촬영상을 다수 수상하며 감각을 인정받은 그가 메가폰을 잡아 기대를 모은다.
제작은 '내부자들', '서울의 봄', '하얼빈' 등을 선보인 하이브미디어코프가 맡았다.
박해준의 합류로 기대감을 끌어올린 영화 '남벌'은 오는 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리프로덕션을 진행 중이다.
taeyi427@newspim.com