추미애 "경기미래투자공사 설립 속도...10월까지 시·군과 출자 협약 추진"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 23일 경기미래투자공사 설립과 공동출자 MOU를 10월 초까지 추진하라고 지시했다.
- 추 지사는 반도체·AI 등 미래 전략산업 장기투자 정책금융 플랫폼 구축이 시급하다며 설립 절차를 앞당길 것을 강조했다.
- 경기도는 2027년 하반기 공사 출범을 목표로 TF를 가동 중이며 조례 제정 등 행정 절차를 단계적으로 진행할 계획이라고 밝혔다.
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반도체·AI 등 미래전략산업 정책금융 플랫폼 목적...2027년 하반기 출범 목표
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 반도체와 인공지능(AI) 등 미래 전략산업 지원을 위한 정책금융 기관인 '경기미래투자공사' 설립 절차를 대폭 앞당길 것을 주문했다.
경기도는 추미애 지사가 23일 도청사 집무실에서 열린 '제3차 경기미래투자공사 TF 전략회의'에서 오는 10월 초까지 관련 시·군과 경기미래투자공사 설립 및 공동출자 기반 마련을 위한 업무협약(MOU) 체결을 추진하라고 지시했다고 밝혔다.
추 지사는 회의에서 "반도체와 AI 등 미래 전략산업에 장기적이고 안정적으로 투자할 수 있는 정책금융 플랫폼 구축이 시급하다"며 "경기미래투자공사 설립을 속도감 있게 추진해 달라"고 당부했다.
추 지사는 앞서 지난 20일 제2차 TF 회의에서 수원, 화성, 평택, 이천, 안성, 오산 등 도내 반도체 산업 주요 거점 기초지자체와의 연내 출자 협약 체결을 지시한 바 있으며 이날 구체적인 협약 시점을 10월 초로 당겨 제시한 것이다. 그는 도의 어려운 재정 여건 속에서도 미래 전략산업에 대한 투자를 늦출 수 없다는 강한 의지를 내비쳤다.
추 지사는 "기존 G-펀드가 도내 중소·벤처기업 지원에 큰 역할을 해왔으나, 소재·부품·장비(소부장)나 연구개발(R&D) 등 장기 투자가 필요한 분야 지원에는 일정 부분 한계가 있었다"며 "경기미래투자공사는 이러한 한계를 보완해 첨단 산업 인프라 확충과 기업 성장을 든든히 뒷받침하는 정책금융 플랫폼으로 자리 잡아야 한다"고 강조했다.
경기도는 오는 2027년 하반기 경기미래투자공사 출범을 목표로 지난 7월 TF를 구성해 가동 중이다. 도는 향후 기관 설립 타당성 검토 심의 관련 조례 제정 등 필수 행정 절차를 차질 없이 단계적으로 밟아나갈 방침이다.
1141world@newspim.com