【韩股收盘】 KOSPI指数收复7000点 创业板涨逾5%

纽斯频通讯社首尔7月23日电 受外国投资者和机构投资者持续买入带动，韩国股市23日大幅上涨。韩国综合股价指数（KOSPI）当天上涨4.39%，重新站上7000点；韩国创业板市场（KOSDAQ）指数上涨5.22%，盘中触发买进程序化交易暂停机制。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，KOSPI指数当天收于7096.89点，较前一交易日上涨299.19点，涨幅4.39%。

从资金流向看，外国投资者和机构投资者分别净买入2.5405万亿韩元和561亿韩元，个人投资者则净卖出2.5552万亿韩元。

当天，韩国主要权重股普遍上涨。其中，三星电子上涨3.65%，SK海力士上涨4.86%，三星电子优先股上涨3.26%，三星电机上涨7.66%；现代汽车上涨3.35%，LG新能源上涨8.41%，三星生命上涨2.97%，三星生物制剂上涨0.51%，KB金融上涨0.69%。SK Square下跌0.73%。

KOSDAQ指数当天收于790.28点，较前一交易日上涨39.19点，涨幅5.22%。外国投资者和机构投资者分别净买入1828亿韩元和628亿韩元，个人投资者净卖出2529亿韩元。

KOSPI和KOSDAQ指数走向。【图片=NAVER金融】

由于KOSDAQ市场盘中涨幅超过5%，韩国交易所于下午2时27分10秒启动买进程序化交易暂停机制。这是KOSDAQ市场自本月15日以来，时隔5个交易日再次启动买入熔断机制。

大信证券表示，尽管外部不确定性依然存在，但外国投资者保持连续净买入态势，已连续4个交易日净买入，当天净买入规模约2万亿韩元，对股指上涨起到主要推动作用。

此外，首尔外汇市场当天收盘时，美元对韩元汇率报1美元兑1466.8韩元，较前一交易日下跌13.3韩元，即韩元对美元汇率上涨。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社