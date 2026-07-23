韩青年就业调查：首份工作平均耗时近一年 就业形势继续承压

纽斯频通讯社世宗7月23日电 韩国国家数据处23日发布的《2026年5月经济活动人口调查——青年附加调查》显示，韩国青年就业形势持续承压，15岁至29岁青年平均需11.2个月才能获得首份工作，且首份工作平均任职时间仅1年6.8个月。

资料图。【图片=网络】

数据显示，截至今年5月，韩国15岁至29岁青年人口为782.2万人，同比减少15.2万人。青年经济活动人口为369.4万人，同比减少25万人；非经济活动人口增至412.8万人，同比增加9.8万人。

就业方面，青年就业人数为342.7万人，同比减少25.5万人；失业人数为26.6万人，增加5000人。青年劳动参与率降至47.2%，同比下降2.3个百分点；就业率降至43.8%，下降2.4个百分点；失业率升至7.2%，同比提高0.6个百分点。

调查显示，大学毕业生完成学业平均耗时4年5.7个月，为2007年开始相关统计以来最长。分析认为，四年制大学毕业生占比提高，以及越来越多学生因准备就业和各类资格考试而休学是延长毕业时间的重要原因。

调查还显示，在校或休学期间有过职场实习经历的青年占41.1%，同比下降2.1个百分点。有过就业经历的毕业生占84.8%，同比下降1.6个百分点，为2004年开始相关调查以来最低水平。其中，仅有一次就业经历者占46.1%，同比提高2.9个百分点。

从毕业到获得首份工作的平均时间为11.2个月，同比缩短0.1个月；第一份工作的平均任职时间为1年6.8个月，同比增加0.4个月。目前仍在第一份工作的占61.7%，离开首份工作的占38.3%。

从首份工作所属行业看，住宿和餐饮业占15.9%，位居首位；其后依次为批发零售业（12.4%）、保健和社会福利服务业（12.1%）、制造业（12%）和教育服务业（7.7%）。

从毕业生就业行业变化来看，金融保险业和教育服务业就业人数略有增加，而信息通信业就业人数同比减少5.1万人，降幅最大；专业、科学技术服务业减少2.9万人，住宿和餐饮业、制造业均减少2.7万人。

调查还显示，青年离开第一份工作的主要原因是对工资待遇、工作时间等劳动条件不满意，占44.4%；其次是临时性、季节性工作结束，占18%；因个人和家庭原因离职占14.5%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社