포천시, 2025 경기도 중장년 고용률 1위…지역 일자리 경쟁력 입증

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 경기도 중장년(40~64세) 고용률에서 2025년 기준 1위를 기록하며 지역 일자리 경쟁력을 입증한 것으로 나타났다.

'포천시 일자리박람회' [사진=포천시]

23일 경기도가 발표한 '2025년 기준 경기도 중장년 통계'에 따르면 도내 중장년 고용률은 평균 76.3%이며 포천시는 80.3%로 31개 시·군 가운데 가장 높은 고용률을 기록했다. 여주시(79.5%), 이천시(79.0%) 등을 앞선 수치로 포천시가 경기도 중장년 고용시장을 선도하고 있다는 평가가 나온다.

이번 성과는 단순한 수치상의 우위를 넘어 지역 산업 구조와 일자리 정책이 실제 고용 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다. 포천시는 그동안 산업단지 활성화, 중소기업 지원 확대, 맞춤형 취업 지원사업 추진 등을 통해 중장년층을 포함한 양질의 일자리 창출과 고용 안정에 힘써온 것으로 알려졌다.

특히 지역 내에서 일하고 정착할 수 있는 환경을 조성하는 데 행정 역량을 집중해 온 점이 높은 고용률로 이어졌다는 분석이다. 포천시는 2025년 하반기 주요 고용지표에서도 경기도 1위를 기록한 바 있다.

당시 통계에서 포천시 전체 고용률(15~64세)은 73.1%로 도내 최고 수준을 나타냈고 거주지 내 통근 취업자 비율은 85.8%로 집계됐다. 이는 포천시 거주 취업자의 상당수가 다른 지역으로 이동하지 않고 지역 내에서 근무하고 있음을 보여주는 지표로 안정적인 지역 일자리 기반이 형성돼 있음을 시사한다.

중장년층은 경기도 전체에서 경제활동 참가율 77.8%, 고용률 76.3%를 기록하며 코로나19 이후 지역경제의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 이러한 흐름 속에서 포천시가 중장년 고용률 1위를 차지한 것은 지역 산업과 일자리 정책이 효과적으로 결합된 사례로 주목된다.

백영현 포천시장은 "중장년 고용률 경기도 1위는 기업과 시민, 행정이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "중장년층은 지역경제의 핵심축인 만큼 앞으로도 재취업 지원, 기업 맞춤형 인력 연계, 취업 상담 및 직무 지원 등을 지속적으로 추진해 중장년층의 노동시장 참여를 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

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