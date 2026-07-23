전남광주시의회 '기본사회 특위' 출범…위원장에 박필순 의원

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회가 23일 기본사회 상설특위 구성했다
- 기본사회 상설특위는 박필순 위원장과 13명으로 꾸려졌다
- 박 위원장은 전남광주형 기본사회 기반 마련에 최선 다하겠다고 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의회가 전날 제2회 임시회에서 '기본사회 상설특별위원회'를 구성했다고 23일 밝혔다.
위원장은 박필순 의원(광주 광산구·더불어민주당)이 선출됐다.
기본사회 상설특별위원회는 박필순 의원(광산구·더불어민주당)이 위원장을 맡았으며 이은정 부위원장 등 총 13명으로 구성됐다.
위원회는 기본사회 관련 주요 현안을 조사·연구하고 정책 대안을 마련하는 한편, 관계기관과의 협력 체계를 구축하는 등 역할을 수행하게 된다.
박 위원장은 "산업화 과정에서 상대적으로 소외됐던 전남광주가 농어촌과 에너지, 첨단산업을 중심으로 새로운 도약을 시작한 만큼 그 성과가 시민의 삶과 지역사회에 고르게 돌아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.
이어 "국가 재정분담 확대와 지역 공유자산 활용 등 지속가능한 재원 확보 방안을 모색하고 소득과 돌봄, 의료, 교통, 에너지를 아우르는 전남광주형 기본사회의 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com