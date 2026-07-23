경기도, 하반기 '찾아가는 정비학교' 운영...주말 교육 첫 시범 도입

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용인·광명 등 9개 시에서 총 14회 진행...조합원·도민 누구나 참여

재개발·재건축 절차·법률·감정평가 실무 중심...상반기 만족도 83%

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 원도심 정비사업의 투명하고 신속한 추진을 지원하기 위해 오는 11월까지 '2026 찾아가는 정비학교' 하반기 교육을 운영한다고 23일 밝혔다.

2026 하반기 찾아가는 정비학교 포스터. [사진=경기도]

이번 하반기 교육은 용인시, 광명시 등 도내 9개 시에서 총 14회에 걸쳐 열린다. 재개발·재건축 등 정비사업에 참여하는 조합원은 물론 정비사업에 관심 있는 도민이라면 누구나 신청해 수강할 수 있다.

'찾아가는 정비학교'는 정비사업 전반에 대한 이해를 돕고 사업 추진 과정에서의 갈등을 예방하기 위해 도와 시·군이 협력해 마련한 현장 맞춤형 교육이다. 변호사·감정평가사 등 관련 분야 전문가가 정비사업 절차, 법률 지식, 감정평가 실무 등 핵심 내용을 알기 쉽게 설명해 준다.

특히 이번 하반기 교육에서는 평일 참석이 어려웠던 생업 종사자나 직장인 도민들을 위해 '주말 교육'을 처음으로 시범 운영한다. 도는 주말 교육의 운영 결과와 수강생 만족도 등을 면밀히 분석해 2027년도 정례화 여부를 검토할 계획이다.

아울러 상반기 수강생들로부터 수렴한 의견을 반영해 심화 교육 과정을 확대하고 교육 시간을 연장했으며 강의 자료를 더욱 입체적으로 개선하는 등 실현 가능성에 초점을 맞춰 내용을 보완했다.

앞서 상반기에는 9개 시에서 14회 교육을 진행해 총 288명이 참여했다. 상반기 교육 종료 후 실시된 설문조사에서는 응답자의 83%가 교육 내용에 만족하며 향후에도 재참여하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

김성범 경기도 노후신도시정비과장은 "상반기 교육을 통해 확인한 주민들의 생생한 현장 목소리를 하반기 교육과정에 대폭 반영했다"며 "앞으로도 도민이 피부로 체감할 수 있는 실무 중심 교육을 확대해 정비사업 참여자들의 역량을 높이고 신뢰받는 원도심 정비 환경을 만들어 가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com