금융위, 산업부와 핵심광물 공급망 강화 협력...투자지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 정부가 23일 핵심광물 공급망 투자지원 간담회를 열었다
- 산업부는 해외자원 개발·재자원화 등 전주기 투자와 연구개발을 확대하기로 했다
- 정부는 금융·산업 정책 연계해 핵심광물 공급망 지원을 지속 확대하기로 했다
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해외개발·가공·재자원화 전주기 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 정부가 첨단산업 핵심 원료인 광물 공급망 안정화를 위한 지원에 나섰다.
금융위원회와 산업통상자원부는 23일 무역보험공사에서 핵심광물 공급망 강화를 위한 투자지원 간담회를 공동 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 희토류 등 핵심광물 확보 전략의 후속 조치로, 해외 자원 개발과 국내 가공, 재자원화 등 전주기 투자 지원 방안을 점검하기 위해 마련됐다. 현장에는 정부와 정책금융 관계자, 관련 기업들이 참석해 투자 수요와 애로사항을 공유했다.
산업부는 해외 자원 조사와 특별융자, 재자원화 설비 투자 지원, 원료 비축 확대 등 정책 방향을 제시했다. 특히 영구자석 등 핵심 가공 분야에 대한 연구개발 지원 계획도 포함됐다.
금융위는 국민성장펀드를 활용해 핵심광물 분야 투자를 확대한다는 방침이다. 해당 펀드는 반도체, 배터리, AI 등과 함께 핵심광물을 주요 지원 산업으로 포함하고 있어 공급망 안정 효과가 큰 프로젝트 중심 지원이 이뤄질 전망이다.
기업들은 해외 자원 확보 경쟁 심화, 설비 투자 부담, 재자원화 원료 확보 어려움 등을 주요 애로로 제시하며 공공의 리스크 분담 필요성을 강조했다.
정부는 핵심광물 공급망 구축이 반도체와 전기차 등 첨단산업 경쟁력과 직결된다는 점에서 금융과 산업 정책을 연계한 지원을 지속 확대한다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com