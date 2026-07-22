[MLB] 이정후, 1안타·1볼넷…타율 0.303 타격 7위

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 3경기 연속 안타를 포함해 멀티 출루를 달성하며 맹활약했다. 하지만 팀의 연패 사슬을 끊어내지는 못했다.

이정후는 22일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 코프먼 스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스와의 방문 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1삼진을 기록했다. 사흘 연속 안타 행진을 이어간 이정후는 시즌 타율 0.303(350타수 106안타)를 유지해 전체 타격 7위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com

2회초 1사 후 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 루인더 아빌라의 시속 157㎞ 몸쪽 패스트볼에 헛스윙하며 3구 삼진으로 물러났다. 팀이 0-1로 뒤진 5회초 1사 후 두 번째 타석에서는 초구 싱커를 건드렸으나 투수 땅볼에 그쳤다.

샌프란시스코가 2-3으로 뒤진 7회초 선두 타자로 나선 이정후는 1볼-2스트라이크의 불리한 카운트에 몰렸다. 그러나 바깥쪽 높은 공을 끈질기게 파울로 걷어낸 뒤, 6구째 낮게 떨어지는 83.8마일 커브를 받아쳐 깔끔한 우전 안타를 만들어냈다. 후속 타자의 희생번트로 2루까지 진루했지만 적시타가 터지지 않아 득점에는 실패했다.

9회초 1사 후 마지막 타석에서는 마무리 알렉스 랭을 상대로 풀카운트 승부 끝에 바깥쪽 커터를 골라내며 볼넷으로 출루했다. 곧바로 대주자 그랜트 맥크레이와 교체되며 타석을 마쳤다. 샌프란시스코는 동점을 만들지 못하고 결국 2-3으로 패해 4연패에 빠졌으며, 시즌 전적은 42승 59패가 됐다.

샌디에이고 파드리스의 송성문은 애틀랜타 브레이브스전에 결장했다.

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