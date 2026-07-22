李대통령 "청년을 정책 동료로"…청와대 청년 펠로우 참여 독려

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"경력·스펙 필요없어...희망과 책임감이면 충분"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 22일 페이스북에 청와대 청년 펠로우 모집을 공지하며 "청년의 삶에 영향을 미치는 정책이라면 그 출발 역시 청년의 목소리여야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "정부 또한 더욱 섬세하고 획기적인 방안을 늘 고민하지만, 청년이 매일 마주하는 현실을 모두 담아내기에는 분명 한계가 있다"며 "이제 청년 여러분을 단지 정책의 대상이 아니라, 함께 고민하고 함께 답을 찾아가는 동료로 모시고자 한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 31회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.07.21 [사진=청와대]

이어 "거창한 경력이나 특별한 스펙(공인자격이나 이력)은 필요하지 않다"며 "일상에서 느낀 작은 의문도 좋고, '이렇게 바뀌면 좋겠다'는 생각도 좋다"고 말했다.

이 대통령은 그러면서 "더 좋은 세상을 만들고 싶은 마음, 미래를 향한 희망과 책임감이 있다면 그것만으로 충분하다"고 했다.

이 대통령은 또 "청년의 시선으로 세상을 바라보고, 청년의 언어로 정책을 이야기하며, 청년의 경험으로 대한민국의 미래를 함께 만들어 가고 싶다"며 "우리 청년 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 전했다.

아울러 "지인들에게도 널리 알려주면 좋겠다"고 당부했다.

청와대는 앞서 지난 20일부터 다음달 5일 오후 6시까지 국정 운영 과정에 청년이 직접 참여하는 인턴십 프로그램인 '청와대 청년 펠로우십' 1기 참여자를 공개 모집 중이다.

이번 청년 펠로우십은 만 19세 이상 34세 이하 청년 20명 내외를 선발한다. 선발된 인원들은 오는 9월부터 내년 2월까지 6개월 동안 정책발굴과 모니터링, 현장조사, 프로젝트 기획·운영 등의 활동을 수행한다.

참여자 선발은 공개모집을 원칙으로 서류심사와 면접심사를 통해 진행한다. 지원자들의 경력·성과보다는 문제에 대한 시각과 성장가능성, 협업 역량을 중점적으로 평가할 예정이다.

the13ook@newspim.com