행안부, 2026년 을지연습 준비 착수…드론·사이버 복합위기 대응 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 오는 8월 실시되는 2026년 을지연습을 앞두고 전국 통제부장 회의를 열어 드론과 사이버 공격 등 변화하는 안보환경을 반영한 실전형 훈련 준비에 나섰다.

행정안전부는 22일 윤호중 장관 주재로 중앙행정기관 기획조정실장과 시·도 부단체장 등이 참석한 가운데 '2026년 을지연습 전국 통제부장 회의'를 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

통제부장 회의는 을지연습 시행에 앞서 연습 추진 방향과 통제지침을 공유하기 위해 매년 열리는 회의로, 중앙행정기관 기획조정실장과 시·도 행정부시장·부지사 등 80여 명이 참석했다.

올해 을지연습은 8월 18일부터 21일까지 나흘간 전국에서 실시된다. 읍·면·동 이상 행정기관과 공공기관, 중점관리대상업체 등 4000여 개 기관에서 58만여 명이 참여할 예정이다.

행안부는 올해 을지연습에서 변화하는 안보환경을 반영한 실전형 훈련을 강화하고, 기관장이 직접 주관하는 실제훈련을 확대해 훈련의 실효성을 높일 계획이다.

특히 국가중요시설을 대상으로 드론 공격과 사이버 공격이 동시에 발생하는 복합위기 상황을 가정한 관계기관 합동훈련을 실시해 범정부 통합 대응체계를 점검하고 기관 간 협업 역량을 강화한다.

또 공무원 비상소집과 평시 행정체제의 전시체제 전환 절차 훈련을 통해 실제 국가비상사태 발생 시 신속한 대응 체계를 점검할 예정이다.

8월 20일에는 전국 단위 민방위 대피훈련도 실시해 국민들이 비상시 행동요령과 대피 절차를 익힐 수 있도록 할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "을지연습은 국가위기 상황에서 정부 기능을 유지하고 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 가장 중요한 훈련"이라며 "드론과 인공지능(AI), 사이버 공격 등 전쟁 양상이 국가기반시설과 국민 생활 전반으로 확대되고 있는 만큼 변화하는 안보환경을 반영한 실효성 있는 대응방안을 마련해 달라"고 당부했다.

이어 "실제 위기상황에서 각 기관의 충무계획과 비상대비 매뉴얼이 빈틈없이 작동하는지 점검해 을지연습이 실전과 같은 훈련이 되도록 철저히 준비해 달라"고 강조했다.

abc123@newspim.com