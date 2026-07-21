[프로농구] WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십 수원제일중 첫 우승

AI 핵심 요약beta
- 수원제일중이 21일 국제 유소녀 챔피언십 U-15 우승을 했다
- 이번 대회에는 6개국 16개 팀, 184명 유소녀가 참가했다
- U-12는 이토만 미나미가 2연패했고 MVP는 기나 안주·전하연이 수상했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=수원제일중학교가 국제 유소녀 농구챔피언십에서 첫 우승을 차지했다.
지난 19일부터 21일까지 서울시립대학교 100주년 기념관에서 열린 '2026 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십'이 오키나와 이토만 미나미 초등학교(일본)와 수원제일중학교(대한민국)의 우승으로 막을 내렸다.
올해로 2회째를 맞이한 이번 대회는 지난해보다 더 커진 규모로 치러졌다. 대한민국, 일본, 차이니스 타이베이(대만), 몽골, 홍콩, 인도네시아 등 총 6개국에서 16개 팀, 184명의 유소녀 선수가 참가했다.
U-12와 U-15 등 총 2개 종별로 치러진 가운데, U-12에서는 이토만 미나미 초등학교가 지난해에 이어 2연패를 기록했다. 이토만 미나미 초등학교는 결승전에서 한국초등농구연맹 소속 연합 팀 코리아 유니블을 상대로 47-21 승리를 거두며 우승을 차지했다.
U-15는 올해 춘계연맹전, 연맹회장기, 소년체전 등 3관왕을 달성한 수원제일중이 일본의 하트 바스켓볼 클럽을 상대로 결승전에서 44-18로 승리하며 대회 5전 전승으로 우승의 기쁨을 누렸다.
우승 팀에서 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 주어지는 MVP는 U-12 부문 기나 안주(이토만 미나미), U-15 부문에서는 전하연(수원제일중)이 각각 수상했다. 기나 안주는 이번 대회 5경기에서 117점을 기록하며 지난해 최다 득점상에 이어 올해는 MVP까지 차지했다. 전하연은 이번 대회 총 40득점을 올리며 팀의 우승을 이끌었다.
WKBL 관계자는 "참가국과 대회 규모가 확대된 만큼 지난해보다 한층 더 치열해진 승부가 펼쳐졌다"라며, "선수들이 이번 대회를 통해 얻은 국제 무대 경험을 발판 삼아 각국을 대표하는 훌륭한 농구선수로 성장하길 기대한다"라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com