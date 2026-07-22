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[현장톡] 남주혁 "무섭다고만 생각 마세요"…'동궁' 아직 안 보셨다면

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  • 남주혁이 21일 넷플릭스 오리지널 동궁 공개 소감과 구천 캐릭터 구축 과정을 밝혔다.
  • 구천을 외로움으로 설계해 귀의 세계와 궁에서 살아남는 과정과 악귀가 되지 않으려는 고립된 인물로 그리려 했다고 말했다.
  • 액션 신을 위해 촬영 내내 액션스쿨을 병행하며 꺼먹살이 등 미지의 존재를 상상력과 합으로 구현했고 허투로 하지 않는 배우라는 평가를 바랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 오리지널 '동궁'에서 몸을 던지는 액션과 미지의 세계를 넘나드는 연기로 주목받은 배우 남주혁이 작품에 대한 소회와 캐릭터 구축 과정을 상세히 전했다.

남주혁은 21일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행하고 공개 소감을 묻자 "후련하다"고 답했다. 그는 "감독님과 스태프분들, 배우들이 다 함께 무덥고 추운 날 노력해서 열심히 힘내 만든 작품이 공개돼서 후련한 마음이 크다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남주혁. [사진=넷플릭스] 2026.07.21 moonddo00@newspim.com

구천이라는 캐릭터와의 첫 만남은 군 복무 시절이었다. 그는 "군대에 있을 때 대본을 받았다"며 "대본을 봤을 때 귀의 세계가 주는 글들이 상상만으로도 화려했고, 어떻게 구현될지 궁금했다"고 돌아봤다. 이어 "궁이랑은 전혀 맞지 않는 구천이 궁에 들어가면 어떤 일들이 벌어질까 생각했다. 궁궐이라는 곳과 정말 맞지 않는 캐릭터라고 생각했다"며 "그런 인물이 위험을 무릅쓰고 귀의 세계를 왔다 갔다 하면서 양기를 잃지 않고 귀신이 되지 않으면서 일을 끝까지 해내는 과정을 어떻게 입체적으로 만들 수 있을지 고민했다"고 캐릭터 구축의 출발점을 설명했다.

구천을 완성해가는 과정에서 남주혁이 붙잡은 키워드는 '외로움'이었다. 그는 "구천을 만들어갈 때 외로움을 집어넣었다. 외로움으로 발생하는 수많은 일과 감정들을 파생시켜서 만들어갔다"고 말했다.

이어 "구천은 스스로 고립을 선택했고, 귀의 세계라는 공간이 오히려 그에게 더 편한 곳이 될 수 있지 않을까 생각한 적도 있다"며 "그렇게 접근하다 보니 귀의 세계를 넘어갈 때도, 현실에 있을 때도 외로움을 받아들이고 혼자만의 인생을 살아가는 인물로 그리려고 노력했다"고 전했다. 궁에서 벌어지는 사건과 관련해서도 그는 "사건을 해결한다기보다 어떻게 살아남을까, 어떻게 하면 악귀가 되지 않을까를 고민했던 것 같다. 모든 지점이 외로움에서 시작됐다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남주혁. [사진=넷플릭스] 2026.07.21 moonddo00@newspim.com

조승우와의 호흡에 대해서는 "선배님들과 많은 신을 함께 하지는 못했다. 승우 선배님과는 거의 10신도 안 될 것"이라며 "되게 짧은 신들이었지만 소중한 시간이었다. 앞으로 더 많은 신을 함께 하고 싶다는 생각이 많이 들었다"고 말했다. 그는 조승우에게 편지로 더 많은 호흡을 나눌 수 있는 작품에서 다시 만나고 싶다는 마음을 전했다고 밝혔다. 이에 조승우로부터 장문의 답장을 받았다며 "꼭 그렇게 하자, 이번에 너무 고생 많았다"는 내용이었다고 전했다.

노윤서와의 호흡에 대해서는 캐릭터 설계 단계부터 세심하게 접근했다고 밝혔다. 그는 "처음에는 두 사람이 호흡을 잘 하지 못하는 듯이 보이는 게 중요하겠다고 생각했다. 너무 다른 세상을 살았던 두 인물이 하나의 사건을 두고 해결해야 하는데, 누구는 일을 해결해야 하고 누구는 너무 하기 싫어하는 불협화음이 필요하겠다 싶었다"고 말했다. 이어 "빠르게 많은 고민을 나눠야겠다고 생각해 촬영 전부터 많은 이야기를 나눴다. 사전에 미리 준비를 하다 보니 촬영에서는 오히려 빠르게 호흡을 맞출 수 있었다"고 전했다.

눈에 보이지 않는 존재와 미지의 세계를 연기로 표현하는 과정에 대해서는 "상상하는 것을 좋아하기도 했고, 귀의 세계라는 공간 자체에 빠르게 적응할 수 있었다"고 설명했다. 그는 "귀의 세계라는 공간을 접할 때 미술적인 완성도가 꽤 높아서 빠르게 접근할 수 있었던 것 같다. 스태프분들이 CG에만 의존하지 않으려 한 덕분에 좋은 모습이 나온 것 같다"고 현장 스태프들의 노력을 언급했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남주혁. [사진=넷플릭스] 2026.07.21 moonddo00@newspim.com

극 중 캐릭터 '꺼먹살이'와의 연기에 대해서는 "꺼먹살이가 실제로 존재하지는 않았지만 모형이 있었다. 슛 들어가기 전까지 모형을 빤히 쳐다봤다. 없음에도 공존하는 듯한 연기를 해야 하니 어느 정도의 디렉션과 함께 혼자만의 상상을 만들어간 것 같다"며 "내가 어떻게 움직이느냐에 따라 꺼먹살이의 행동이 달라질 수도 있어서, 모든 액션은 배우와 감독이 머리를 짜내서 만들어낸 부분"이라고 설명했다.

액션 연기에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "액션이라는 장르를 좋아하기도 했고, 배움에 있어서 두려움보다는 설레는 마음이 컸다"며 "짜인 합을 배우러 액션팀에 가서 계속 연습했는데, 합이 완성되는 과정 자체가 즐거웠다. 몸을 잘 쓰는 편이라고 생각해서 시너지를 잘 만들어낼 수 있지 않을까 하는 마음으로 즐겁게 임했다"고 말했다.

촬영 기간 내내 액션스쿨을 병행했다는 설명도 이어졌다. 그는 "촬영 중에도 액션스쿨에 가서 다음 액션신에 대한 합을 맞췄다. 시작 전부터 촬영이 끝날 때까지 계속 다녔다"며 "현장 특성상 합을 완벽하게 만들어도 다양한 변수가 발생하기 때문에, 빠르게 합을 바꿀 수 있도록 일주일에 2~3번씩 액션스쿨에 가고 집에서도 많이 연습했다"고 전했다. 

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남주혁. [사진=넷플릭스] 2026.07.21 moonddo00@newspim.com

이번 작품을 통해 듣고 싶은 평가를 묻자 그는 "허투로 하는 배우는 아니구나 라는 말이 있으면 좋겠다"고 짧게 답했다.

아직 작품을 보지 않은 시청자들을 향해서는 "이 작품이 너무 무서울까 봐 못 보시는 분들이 있는 것 같다. 시작을 아예 하지 않으신 분들도 있는데, 꺼먹살이라는 귀여운 친구도 있다"며 "내용의 흐름은 심각하고 미스터리하고 귀신도 나오지만, 너무 무섭다고만 생각하지 않으시면 재밌게 보실 수 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "여름과 잘 어울리는 작품이기도 하고, 여름을 두 배, 세 배로 즐길 수 있는 작품이 될 거라고 생각한다"고 작품에 대한 애정을 드러냈다.

moonddo00@newspim.com

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