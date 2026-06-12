넷플릭스 '동궁' 7월 17일 공개…남주혁·노윤서, 저주받은 궁의 비밀 추적

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '동궁'이 오는 7월 17일 공개를 확정하고 베일을 벗었다.

넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기​다. 동궁의 가장 어두운 곳에 자리한 미스터리와 이를 쫓는 구천, 생강의 콤비 플레이가 짜릿하고 서늘한 재미를 기대케 한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 동궁 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

여기에 '악마판사', '붉은 달 푸른 해' 등을 통해 디테일한 연출로 주목받은 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest' 등 작품마다 참신한 세계관을 구축한 권소라⋅서재원 작가가 의기투합해 차원이 다른 몰입감을 선사할 예정이다.

이날 공개된 포스터는 밧줄에 몸이 묶인 채 칠흑 같은 연못에 발을 들인 구천의 모습으로 시선을 사로잡는다. 복숭아 나뭇가지 다발을 등에 멘 그의 곁으로 음산하고 불길한 붉은 기운이 다가오며 구천이 겪게 될 이야기에 궁금증을 더한다. 여기에 '현실의 경계를 넘어 귀의 세계로'라는 의미심장한 카피 또한 '동궁'에서 펼쳐질 서사를 향한 호기심을 자극한다.

남주혁은 '동궁'​에서 '현실 세계'와 '귀의 세계'를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 '구천'으로 변신해 한층 깊어진 연기를 선보인다. 노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 '생강'으로 분해 색다른 모습을 보여줄 전망이다. 궁을 잠식한 저주와 그 비밀에 다가서는 두 사람의 케미스트리와 서사에 기대가 쏠린다. 여기에 구천과 생강을 궁으로 불러들인 '왕'은 믿고 보는 배우 조승우가 맡아 극을 한층 더 풍부하게 완성할 것으로 기대된다.

넷플릭스 시리즈 '동궁​'은 7월 17일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.

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