유동균 마포구청장, '주민과의 대화' 성료…144개 건의사항 수렴

경로당 전수조사, 500만 그루 나무심기 재개

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 마포구는 이달 10일부터 20일까지 16개 모든 동주민센터에서 순차적으로 진행한 '주민과의 대화'를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

'주민과의 대화'는 민선 9기 출범 이후 처음 마련된 주민과의 소통의 자리인 만큼, 유동균 마포구청장이 모든 동주민센터를 직접 찾아 주민들과 지역 현안을 공유하고 건의 사항에 직접 답변했다.

올해는 마포구 공식 유튜브 '마포방송' 라이브로도 중계해 현장을 찾지 못한 주민들도 실시간으로 시청하며 구정에 대한 관심과 참여를 이어갔다.

유동균 마포구청장이 대흥동 주민과의 대화에서 주민의 질의에 답하고 있다. [사진=마포구]

16개 동에서 접수된 건의사항은 총 144개로 노후 보도 정비, 주차장 조성, 체육시설 확대 등 주민 생활과 밀접한 다양한 의견이 제안됐다. 구는 제시된 의견을 향후 정책과 사업 추진 과정에 적극 반영해 주민이 체감하는 현장 중심 행정을 이어갈 계획이다.

다수의 동에서는 경로당 시설 개선에 대한 건의가 제기됐다. 이에 따라 구는 지역 내 경로당을 대상으로 전수조사를 실시한 후, 노후 시설과 이용 환경을 단계적으로 개선해 나간다는 구상이다.

대흥동과 서강동에서는 주민과의 대화에서 제기된 현장 민원을 확인하기 위해 행사 종료 후, 유 구청장이 직접 현장을 찾아 주민 불편 사항을 살피는 등 현장 중심의 행정을 펼치기도 했다. 공덕동과 아현동, 도화동, 대흥동, 염리동 등에서는 재개발·재건축의 신속한 추진과 사업 진행 상황에 대한 질의와 건의가 이어졌다.

유 구청장은 "민선 9기 1호 결재로 재개발·재건축 신속 추진 TF 구성 계획을 처리했다"며 "주민들의 오랜 숙원사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않고, 사업 진행 과정도 주민들과 지속적으로 공유하며 속도감 있게 추진하겠다"고 답했다.

현장에서는 민선 9기 주요 정책과 역점사업에 대한 설명도 이어졌다. 유 구청장은 민선 7기 대표사업인 '500만 그루 나무심기'와 '마포 걷고 싶은 길 10선'을 다시 추진하고, 스마트도서관 확충 등 도서관 활성화를 통해 주민이 일상에서 쉽게 책을 접할 수 있는 환경을 조성하겠다는 구상을 설명하며 주민들의 공감을 이끌어냈다.

또 '어르신밥상'은 제도화해 연속적이고 안정적으로 운영해 나갈 수 있는 기반을 마련하겠다고 강조했다.

행사에서는 주민 대표가 '주민이 그리는 우리 동' 시간을 통해 각 동의 미래상과 발전 방향을 발표하며, 자신이 사는 지역에 대한 애정과 자긍심을 높이고 지역 발전에 대한 이해를 넓히는 시간도 가졌다.

유 구청장은 "구정을 이끌어오면서 변함없이 가장 중요하게 생각한 것은 주민과의 소통"이라며 "주민과의 대화에서 제안해주신 소중한 의견이 마포의 변화와 발전으로 이어질 수 있도록 세심히 살피고 실천해나가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com