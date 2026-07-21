강진군, 물놀이장 개장 효과…먹깨비 할인 사흘 만에 완판

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 21일 공공배달앱 먹깨비 할인행사를 17일부터 19일까지 물놀이장 개장과 연계해 운영했다고 밝혔다.
- 행사 기간 최대 6000원 할인 물량이 조기 소진되며 공공앱 이용 확대와 소상공인 매출 증가 효과를 냈다.
- 먹깨비는 낮은 수수료와 강진사랑상품권 연계로 지역 소비를 촉진하고, 군은 내달 17일까지 물놀이장 무료 운영과 안전관리 강화에 나섰다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군 3대 물놀이장 개장과 연계한 공공배달앱 할인행사가 조기 소진되며 지역 소비 확대 효과를 냈다.
강진군은 여름 피서철을 맞아 공공배달앱 '먹깨비' 할인행사를 지난 17일부터 19일까지 3일간 운영했다고 21일 밝혔다. 물놀이장을 찾은 군민과 관광객에게 외식 할인 혜택을 제공하고 공공앱 이용을 늘려 지역 상권 매출을 높이기 위해 마련됐다.
행사 기간 이용자들은 주말 기준 최대 6000원 할인을 받았다. 참여가 몰리면서 준비된 할인 물량은 모두 소진됐다. 중개수수료가 낮은 공공배달앱 이용이 늘며 소상공인 매출 증가에도 영향을 준 것으로 군은 보고 있다.
먹깨비는 중개수수료 1.5%를 적용하고 가입비와 광고료를 받지 않는 공공배달앱이다. 모바일 강진사랑상품권 결제와 연계해 지역 내 소비를 유도하고 자금 역외 유출을 줄이는 효과도 나타났다.
강진군 관계자는 "물놀이장 개장 기념 할인행사에 참여해 주신 군민과 관광객, 지역 소상공인 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 공공배달앱 활성화와 다양한 소비 촉진 정책을 통해 지역경제에 활력을 불어넣는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "내달 17일까지 운영되는 강진 3대 물놀이장을 찾는 이용객들이 안전하고 쾌적한 환경에서 여름을 즐길 수 있도록 시설 관리와 안전관리에 더욱 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.
보은산 V-랜드 초당림 석문공원 등 강진 3대 물놀이장은 8월 17일까지 무료 운영된다. 군은 안전요원 배치와 시설 점검을 통해 이용 환경을 관리하고 있다.
ej7648@newspim.com