포천문화관광재단 '이원복의 먼나라 이웃나라 영국여행' 뮤지컬 내달 26일 선봬

[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천문화관광재단은 2026 공연예술 지역유통 지원사업 선정작인 클래식이 있는 뮤지컬 '이원복의 먼나라 이웃나라, 영국여행'을 오는 8월 26일 포천반월아트홀 대극장에서 선보인다고 21일 밝혔다.

포천반월아트홀, 뮤지컬 '먼나라 이웃나라, 영국여행' 공연 홍보포스터 [사진=포천시]

이번 공연은 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터가 추진하는 '2026 공연예술 지역유통 지원사업'에 선정된 작품으로 우수 창작공연의 지역 확산과 지역 간 문화 격차 해소를 목표로 마련됐다. 포천문화관광재단은 2026년 확보한 국비를 바탕으로 작품성과 대중성을 갖춘 우수 공연 4편을 시민들에게 선보이고 있으며 이번 작품은 어린이와 가족이 함께 관람할 수 있는 교육형 뮤지컬이다.

대한민국 대표 학습만화 '먼나라 이웃나라'를 원작으로 한 '영국여행'은 영국의 역사와 문화를 뮤지컬과 라이브 클래식 연주, 영상 콘텐츠로 풀어내 쉽고 흥미롭게 전달하는 공연이다. 원작 속 친숙한 캐릭터인 이원복 작가와 신비로운 소녀가 함께 영국 곳곳을 여행하며 왕실 문화, 산업혁명, 셰익스피어, 비틀즈 등 영국을 상징하는 역사와 문화를 생생하게 만난다.

무대에는 15인조 라이브 오케스트라를 비롯해 소프라노, 탭댄서, 뮤지컬 배우들이 함께 출연해 클래식, 뮤지컬 넘버, 팝 음악 등 다양한 장르를 라이브로 들려준다. 여기에 무대 영상과 애니메이션을 결합한 연출을 통해 관객들이 마치 영국 현장을 직접 여행하는 듯한 몰입감을 선사하고 어린이뿐 아니라 부모 세대까지 공감할 수 있는 무대를 구현한다는 계획이다.

이 작품은 2014년 초연 이후 전국 순회공연을 이어오며 꾸준한 사랑을 받아온 작품으로 역사 교육과 공연예술을 접목한 융합형 콘텐츠로 높은 평가를 받고 있다. 공연을 통해 어린이·청소년에게는 세계 역사와 문화에 대한 흥미를 전달하고 성인 관객에게는 익숙한 원작을 새로운 형식으로 만나는 특별한 문화 경험을 제공할 것으로 기대된다.

포천문화관광재단 관계자는 "공연예술은 즐거움과 함께 배움의 기회를 제공하는 중요한 문화 콘텐츠"라며 "이번 공연이 어린이와 가족들이 함께 세계 역사와 문화를 쉽고 재미있게 경험하고 클래식 공연의 매력까지 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

관람 가능 연령은 48개월 이상이며 보호자 동반이 필수다. 티켓 가격은 알(R)석 2만 원, 에스(S)석 1만 원으로 책정됐다. 8월 '문화가 있는 날'을 맞아 관람 혜택도 제공될 예정이다. 예매는 포천문화관광재단 누리집과 놀(NOL)티켓에서 가능하며 자세한 사항은 포천문화관광재단 누리집을 참고하거나 아트홀운영팀에 문의하면 된다

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