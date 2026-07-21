차우민부터 현석까지…'최애의 사원' D.N.X, 입덕 부르는 아이돌 비주얼 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'이 극 중 아이돌 그룹 D.N.X의 콘셉트 포토를 공개했다.

오는 8월 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 D.N.X 이미지. [사진=tvN] 2026.07.21 moonddo00@newspim.com

극 중 남다름(김혜준)은 아이돌 그룹 D.N.X의 최애 멤버 이찬(차우민)을 12년째 열렬히 덕질하다 성덕의 꿈을 이루기 위해 이찬과 강하기(강훈)가 함께 세운 아펠로에 입사하게 된다. 최애와 함께 하는 직장 생활을 꿈꾸던 남다름은 입사 이후 대표 강하기와 최애 이찬 사이에서 설렘 가득한 하루하루를 보내게 될 예정이다.

남다름의 아펠로 입사 계기가 되어준 아이돌 그룹인 D.N.X는 'Destiny Never X'라는 뜻을 가지고 가요계에 혜성같이 데뷔한 5인조 아이돌 그룹. 비주얼 멤버 이찬(차우민)을 중심으로 막내 로이(천우진), 리더 혁(현석) 그리고 태오(백승), 지누(정현민)가 소속돼 있다.

2015년에 데뷔한 D.N.X는 청량한 비주얼과 풍부한 가창력, 그리고 파워풀한 안무로 대중들의 눈도장을 찍으며 아이돌계 세대교체를 일궈낸 후 모종의 이유로 컴백을 하지 못하고 있다. 전성기 시절 대표 인기 멤버 이찬과 D.N.X의 노래 및 춤, 멤버들 사이 관계성 등 많은 요소로 사랑받았던 만큼 이들의 컴백이 손꼽아 기다려지는 상황.

공개된 콘셉트 포토 속에는 한때 팬들의 가슴을 요동치게 했던 아이돌 그룹 D.N.X의 다채로운 비주얼이 담겨 시선을 사로잡는다. 동화 속 왕자님을 연상케 하는 청순하고 댄디한 모습과 강렬한 카리스마가 돋보이는 다크한 면모로 팬들의 취향을 고루 저격하고 있다. 현실 세계에 실존할 것 같은 완벽한 비주얼 케미스트리가 보는 이들의 팬심까지 자극한다.

이렇듯 '최애의 사원'은 드라마 세계관에 중요 요소가 될 아이돌 그룹 D.N.X의 콘셉트 포토를 공개하며 다채로운 볼거리를 예고하고 있다. '우리 엄마 사위상'부터 '사랑할 수밖에 없는 까도남 상'까지 극과 극 비주얼로 남다름은 물론 시청자들의 입덕을 노릴 '최애의 사원' 속 아이돌 세계관도 궁금해진다.

뿐만 아니라 팬과 가수의 관계에서 신입사원과 이사로 만나게 될 남다름과 이찬의 이야기에도 관심이 집중된다. 과연 이찬은 회사에서 마주친 자신의 팬 남다름에게 어떤 반응을 보이게 될지 이들의 만남이 기대되고 있다.

팬이 아니어도 저장하고 싶은 아이돌 그룹 D.N.X를 만날 수 있는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 오는 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송된다.

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