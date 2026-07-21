김대중 전남광주교육감, '반도체 인재 양성' 시동

AI 핵심 요약beta
- 김대중 교육감이 21일 AI·반도체 인재 양성 프로젝트를 가동하겠다고 밝혔다.
- 수학·과학 연계 특화과정과 뉴튼스쿨을 운영하고 영재학교 설립을 지원했다.
- 반도체고 신설과 교육용 미니 팹 구축, 정주 여건 개선도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감은 800조원 규모의 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장 투자에 대응해 '미래 인재 양성 프로젝트'를 가동하겠다고 밝혔다.
김 교육감은 21일 시교육청 광주청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 AI·반도체 인재 육성 방안을 발표했다.
우선 수학·과학과 반도체 교육을 연계한 특화 교육 과정을 개발하고 탐구 중심 공유학교인 '뉴튼스쿨'을 운영할 방침이다.
또 광주과학고와 더불어 광주과학기술원(GIST) 부설 AI영재고, 한국에너지공대(KENTECH) 부설 에너지영재학교 설립을 지원한다. 이들 학교는 전문 인력과 연구 시설을 지역 학생도 이용할 수 있도록 '개방형 플랫폼'으로 운영하겠다는 전략이다.
일반고를 대상으로는 'AI·과학 중점 학교' 20개교 이상 지정한다. 이론 중심에서 벗어나 실무 감각을 익힐 수 있는 교육 환경 조성에도 나선다. 반도체고를 신설하고 실제 반도체 생산 설비와 동일한 환경인 '교육용 미니 팹(FAB) 설비를 갖추도록 할 생각이다. 실제 산업 현장과 똑같은 조건에서 공정을 실습하도록 돕는다.
정주 여건 개선 정책으로는 교육특구 지정, 국제학교 및 외국어 전용 마을 조성, 기업 임직원 자녀의 특목고·영재학교 입학 특례 및 전·입학 기준 완화 당을 제안했다. 이 같은 정책 실행 과정에서 컨트롤타워 역할을 할 전남광주미래전략산업인재원과 전남광주교육과정개발평가원을 신설을 추진한다.
김 교육감은 "우리 아이들이 더 이상 일자리와 교육을 찾아 정든 고향을 떠나지 않고 고향에서 꿈을 펼칠 수 있도록 하겠다"고 공언했다. 그는 "반도체 생산 공정 4기가 설립되면 9만명 정도의 인재가 필요할 것으로 예측된다"며 "프로젝트 추진단을 조속히 구성해 로드맵을 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com