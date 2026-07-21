포천시의회, 제194회 임시회 개회…조례안 심사와 현장 점검 진행

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회는 제194회 임시회를 열고 9일간의 의사일정에 돌입했다고 21일 밝혔다. 이번 임시회에서는 조례안 심사와 주요사업장 현장점검, 행정사무감사 준비 등 민선 9기 첫 본격 의정활동이 진행된다.

포천시의회, 제194회 임시회 개회 [사진=포천시]

제7대 전반기 포천시의회는 이날 본회의장에서 제194회 임시회 제1차 본회의를 개회하고 29일까지 9일간의 회기에 들어갔다.

이날 제1차 본회의에서는 회기 결정의 건을 비롯해 회의록 서명 날인의원 선출의 건, 조례 등 심사특별위원회·행정사무감사 특별위원회·윤리특별위원회 구성 결의안 및 위원 선임의 건, 주요사업장 답사의 건, 2026년도 제1차 정례회 집회일 변경의 건, 휴회의 건 등 모두 11개 안건을 상정했다.

이번 회기에서 심사될 안건은 조례안 19건과 기타안 3건 등 총 22건이다. 청렴·부패방지, 평생학습, 관광, 돌봄, 탄소중립, 지역건설산업, 택시, 보건의료 등 시민 생활과 밀접한 분야의 조례안이 폭넓게 포함됐으며 포천시 장애인보호작업장과 장애인주간보호센터에 대한 민간위탁 동의안, 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립을 위한 의견청취의 건 등이 기타안으로 상정됐다.

의회는 23일부터 28일까지 주말을 제외한 4일간 주요사업장을 직접 방문해 사업 추진 상황과 운영 실태를 점검한다. 사업이 계획대로 추진되고 있는지 확인하는 한편 시민 불편 요소나 제도 개선이 필요한 사항이 없는지 현장에서 면밀히 살펴보고 이를 향후 행정사무감사와 예산안 심사 등 의정활동에 반영할 방침이다.

서과석 의장은 개회사에서 "현장에서 보고 듣고 확인한 내용을 앞으로 실시될 행정사무감사와 예산안 심사에도 충실히 반영해야 한다"며 "시민의 실생활에 직접 영향을 미치는 조례안 역시 세심하게 살펴 실효성 있는 조례가 마련되도록 하겠다"고 강조했다.

포천시의회는 회기 마지막 날인 29일 제2차 본회의를 열어 조례안 등 상정된 안건을 처리하고 제194회 임시회를 마무리할 계획이다. 이번 임시회에서 논의되는 내용과 결과는 민선 9기 포천시의 중점 정책 방향과 시민 생활 밀착형 제도 개선의 중요한 기반이 될 것으로 보인다.

asj7376@newspim.com