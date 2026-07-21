고흥군, 민선9기 공약 이행 시동…첫 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 21일 민선9기 공약 실행계획 점검에 착수했다
- 광주~고흥 고속도로·제2우주센터 등 6대 분야 86개 공약을 종합 점검했다
- 군은 9월까지 공약 확정 후 누리집 공개·분기별 실적 점검을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 민선 9기 공약 이행을 위한 실행계획 점검에 착수하며 군정 운영의 방향 설정에 나섰다. 공약별 세부 추진방안과 재원 확보 대책을 종합 점검해 본격적인 이행 기반을 마련한다는 방침이다.
고흥군은 군청 팔영산홀에서 민선 9기 공약사항 실천계획 보고회를 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 보고회는 공영민 군수 주재로 열린 첫 공약 관련 회의다. 6대 분야 86개 공약의 실행계획과 재원 확보 방안을 종합 점검해 추진력을 높이기 위해 마련됐다.
주요 사업은 ▲광주~고흥 고속도로▲고흥 우주선 철도 국가계획 반영▲국도 15호선 고흥읍~봉래 구간 4차선 확장▲제2우주센터 유치▲드론 중심도시 기반 강화▲스마트팜 혁신밸리 확대▲군민 에너지연금 기반 마련 등이다.
공영민 군수는 "민선 9기 비전을 구체화하는 출발점"이라며 "공약별 보완 사항을 반영해 이행 속도를 높여달라"고 말했다.
군은 보완 내용을 반영한 뒤 군정 평가와 자문위원회 심의를 거쳐 9월까지 공약을 확정하고 이후 누리집 공개와 분기별 추진 실적 점검을 통해 군민에게 알릴 방침이다.
chadol999@newspim.com