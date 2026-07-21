주낙영 경주시장 "민선 9기 성패는 실행력"…속도전 주문

AI 핵심 요약beta
- 주낙영 경주시장이 21일 확대간부회의에서
- 민선9기 하반기 핵심현안 속도전과
- 여름철 재난·미래성장 동력사업 차질없는 추진을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주 시장 "폭염·집중호우 등 여름철 재난대응... 행정력 집중할 것"
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 주낙영 경북 경주시장이 민선9기 성공을 위한 속도전을 주문했다. 또 집중호우 등 여름철 재난 대응에 만전을 기할 것을 지시했다. 확대 간부회의 자리에서다.
주 시장은 21일 시청 알천홀에서 민선9기 첫 확대간부회의를 주재하고 "민선 9기 성패는 실행력이다"며 "하반기 핵심현안의 속도감 있는 추진"을 강조했다.
주 시장은 회의에서 관광·산업·복지·안전 등 주요 시정 현안을 점검하고 "시민이 체감하는 성과 창출에 행정력을 집중해 줄 것"을 간부 공무원들에게 당부했다.
민선9기 출범 이후 처음 열린 이날 확대간부회의는 시정 운영 방향을 공유하고 하반기 핵심사업의 추진 전략을 점검키 위해 마련됐다.
이날 회의에는 국·소·본부장을 비롯 간부 공무원들이 참석해 부서별 주요 업무 추진 상황을 공유하고 향후 추진 계획을 공유했다.
특히 회의에서는 민선9기 비전 홍보와 관광·문화 분야 주요 사업의 추진 상황을 점검했다.
또 AI 기반 행정혁신과 신재생에너지 확대, 전기자동차 보급 등 미래 성장 동력사업의 추진 방향도 함께 논의했다.
폭염 대응 방문 건강관리, 산사태 대책 상황실 운영, 해수욕장 개장에 따른 안전 관리, 어항 정비 사업, 벼 병해충 공동 방제 등 여름철 자연재난 대응과 시민 안전 대책도 집중 점검했다.
주낙영 시장은 "민선 9기는 시민들이 시정의 변화를 직접 체감하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "좋은 정책도 실행력이 뒷받침되지 않으면 의미가 없는 만큼 모든 간부 공무원이 책임감을 갖고 속도감 있게 업무를 추진해 달라"고 말했다.
주 시장은 또 "폭염과 집중호우 등 여름철 재난에 철저히 대비해 시민의 생명과 재산을 지키는 데 행정력을 집중하고, 관광·문화·AI 산업 등 미래 성장 동력 사업도 차질 없이 추진해 민선 9기 비전을 하나씩 실현해 나가자"고 강조했다.
경주시는 앞으로도 확대 간부 회의를 통해 주요 현안을 수시로 점검하고 부서 간 협업을 강화해 민선 9기 핵심 공약과 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.
nulcheon@newspim.com