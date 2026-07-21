광명시, 다감센터 내 '청소년지원센터 꿈드림' 조성…내년 1월 개소

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 21일 학교 밖 청소년 위한 꿈드림센터 조성을 밝혔다.
- 다감센터 내 3층 규모 맞춤형 공간을 꾸려 상담·교육·자립 지원을 종합 제공한다.
- 센터는 9월 준공 후 인테리어를 거쳐 2027년 1월 공식 운영을 시작할 계획이다.
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국비 120억 지원 도시재생사업 일환
박승원 시장 "든든한 울타리 될 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 학교 밖 청소년들의 학업 지속과 안정적인 사회 적응을 돕기 위해 전용 자립 지원 공간 조성에 나선다.
광명시는 광명동 333-29 일원에 건립 중인 다감센터 내에 '청소년지원센터 꿈드림'을 신설 및 조성한다고 21일 밝혔다.
최근 맞춤형 돌봄과 진로 지원이 시급한 학교 밖 청소년이 늘어남에 따라 시는 상담과 복지, 자립 지원 기능을 종합적으로 갖춘 청소년 전용 친화 공간을 마련하기로 결정했다.
'청소년지원센터 꿈드림'이 들어서는 다감센터는 지상 3층, 연면적 344㎡ 규모로 건립 중이며 오는 9월 준공을 앞두고 있다. 시는 준공 후 내부 인테리어 및 시설 조성을 거쳐 2027년 1월부터 공식 운영에 들어갈 계획이다.
센터 내부 공간은 청소년들의 이용 편의와 기능성을 극대화한 맞춤형 구조로 꾸며진다.
1층은 북카페와 카페테리아를 배치해 청소년 누구나 자유롭게 찾아와 머물고 소통할 수 있는 열린 라운지 공간으로 활용된다.
2층에는 전문 상담실과 사무 공간을 배치해 개별 심리 상담 및 행정 지원 서비스를 제공하며 3층에는 교육실을 마련해 검정고시 대비반 운영, 진로 탐색 교육, 다양한 체험 프로그램 등을 종합적으로 가동할 예정이다.
이번 사업이 추진되는 다감센터는 광명시가 지난 2022년 국토교통부 주관 '소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성 지원사업'공모에 선정되며 확보한 국비 120억 원을 투입해 추진 중인 도시재생 프로젝트의 일환이다.
박승원 광명시장은 "모든 청소년이 환경에 구애받지 않고 꿈을 향해 자신의 가능성을 키워갈 수 있도록 지역사회가 따뜻하게 보듬는 환경을 조성하겠다"며 "새로 조성될 청소년지원센터 꿈드림이 학교 밖 청소년들의 편안한 쉼터이자 건강한 성장을 뒷받침하는 든든한 울타리가 될 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com