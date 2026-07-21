목포시, 김 수출 1억달러 돌파…전년 보다 37% 증가

AI 핵심 요약beta
- 목포시가 21일 상반기 김 수출 1억1076만달러로 전국 1위를 유지했다.
- 상반기 수출이 전년보다 37% 늘며 올해 김 수출 5천억 원 달성 기대가 커졌다.
- 목포시는 수산식품수출단지·국제마른김거래소 조성 등으로 김 산업 경쟁력 강화에 나섰다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 올해 상반기 김 수출 1억 달러를 넘어서는 실적을 기록하며 전국 지자체 1위를 유지했다.
21일 목포시에 따르면 2026년 상반기 김 수출액은 1억1076만 달러(약 1650억 원)로 집계됐다. 이는 전년 동기 8126만 달러보다 37% 증가한 수치로, 전국 지자체 가운데 가장 높은 실적이다.
시는 지난해에도 김 수출 1억 7500만 달러(약 2500억 원)를 달성하며 역대 최대 실적과 함께 전국 1위를 기록한 바 있다. 올해 역시 증가세가 이어지면서 '김 수출 5천억 원' 달성 기대감이 커지고 있다.
목포시는 김 산업 경쟁력 강화를 위해 수산식품수출단지 조성, 국제마른김거래소 설립, 김산업진흥구역 지정, 국립김산업진흥원 유치 등을 추진하고 있다. 이들 사업은 산업 기반 확충과 수출 확대를 위해 마련됐다.
연내 준공을 앞둔 수산식품수출단지는 가공과 연구, 수출 기능을 집적한 거점으로 조성된다. 기업 경쟁력 강화와 수출 확대를 견인할 것으로 시는 보고 있다.
또 12월 개장을 목표로 추진 중인 국제마른김거래소는 국내외 바이어가 참여하는 마른김 전문 거래 플랫폼이다. 거래소 운영이 본격화되면 유통 투명성과 효율성이 높아지고 가격 형성 체계 개선에도 기여할 전망이다.
강성휘 목포시장은 "상반기 1억 달러 돌파는 지역 기업과 어업인의 노력의 결과"라며 "수출 경쟁력 강화와 산업 기반 확충을 통해 김 수출 5천억 원 시대를 실현하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com