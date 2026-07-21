시흥시 '반월·시화 산단 AX 상생 선포식' 참석…280억원 투입 AI 제조혁신

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 20일 반월·시화 AX 상생협력 선포식을 열어 AI 기반 제조혁신 의지를 모았다고 21일 밝혔다.
- 반월·시화 국가산단은 AI 제조혁신 실증 및 AX 허브 구축사업 대상지로 선정돼 2028년까지 총 280억5000만원을 투입한다.
- 시흥시는 산단 내 기업을 대상으로 AI 실증·컨설팅·인프라 지원을 확대해 반월·시화산단을 미래형 첨단 제조 클러스터로 재탄생시킬 방침이다.
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산·학·연 협력 거버넌스 가동...첨단 제조 클러스터로 육성
임병택 시장 "반월·시화는 대한민국 경제를 이끌어온 제조업 핵심 거점"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 20일 시흥비즈니스센터 컨벤션홀에서 열린 '반월·시화 AX(인공지능 전환) 상생·협력 선포식'에 참석해 산업단지 내 인공지능(AI) 기반 제조혁신과 디지털 전환을 위한 강력한 추진 의지를 모았다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 민선 9기 출범에 발맞춰 마련된 이번 선포식은 국내 최대 제조업 집적지인 반월·시화 국가산업단지의 제조 경쟁력을 끌어올리고 AI 중심의 미래형 제조 생태계를 구축하기 위해 개최됐다.
산업통상자원부가 주최하고 한국산업단지공단 경기지역본부가 주관한 이날 행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 지역 국회의원, 경기도·안산시 관계자, 지방의회, 대학·연구기관, 제조 및 AI 기술 기업 관계자 등 150여 명이 대거 참석했다.
행사에서는 AX 연합체의 향후 운영 방향과 제조혁신 전략이 공유됐다. 아울러 실제 제조 현장의 AI 도입 성공 사례 발표와 AI 솔루션 전시가 이어졌으며 기업 간 협력 네트워크 구축 및 실증 사업 확대 방안에 대한 다각적인 논의가 이뤄졌다.
반월·시화 국가산업단지는 산업통상자원부의 '반월·시화형 AI 제조혁신 실증 및 AX 허브 구축사업' 대상지로 최종 선정됐다.
이에 따라 오는 2028년 말까지 국비 140억 원, 도비 9억 원, 시흥시와 안산시 예산 각 10억 5000만 원, 민자 110억 5000만 원 등 총 280억 5000만 원의 사업비가 집중 투입된다.
참여 기관들은 이를 통해 ▲ AX 종합지원센터 구축 ▲ AI 대표 선도공장 운영 ▲ 맞춤형 제조 AI 서비스 및 솔루션 개발 등 산업단지 체질 개선을 위한 핵심 프로젝트를 본격 추진할 예정이다.
시흥시는 한국산업단지공단을 비롯해 한국공학대학교, 한국생산기술연구원, 한양대학교 에리카 등 관내외 유수의 대학·연구기관과 긴밀한 협력 네트워크를 가동한다.
이를 바탕으로 산단 내 제조기업을 대상으로 한 AI 기술 실증, 전문 컨설팅, 맞춤형 인프라 지원을 대폭 확대하고 현장 수요에 맞춘 AI 전환 과제를 지속해서 발굴해 반월·시화산단을 대한민국을 대표하는 미래형 첨단 제조 클러스터로 재탄생시킬 방침이다.
임병택 시흥시장은 "반월·시화 국가산업단지는 대한민국 경제를 이끌어온 제조업의 핵심 거점"이라며 "지역 기업들이 AI 기술을 현장에 적극 도입해 제조 경쟁력을 획기적으로 높이고 성공적인 산업구조 전환을 이룰 수 있도록 시 차원의 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com