정부 12·12, 5·18, 간첩조작 사건 관련 정부포상 198점 취소

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국무회의서 서훈취소안 심의·의결...행안부 "부적절한 정부포상 적극 취소할 것"

경찰청 "5·18 민주화운동 진압·삼청교육 등 정부포상 취소 추가 진행"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 12·12 군사반란과 5·18 민주화운동, 1980~1981년 계엄업무 관련자와 간첩조작사건 관련자에게 수여된 정부포상 198점을 취소했다.

행정안전부는 21일 열린 제31회 국무회의에서 총 167명에게 수여된 정부포상 198점을 취소하는 내용의 서훈취소안을 심의·의결했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 취소 대상은 12·12 군사반란과 5·18 민주화운동, 계엄업무 관련자 76명에게 수여된 무공훈장·무공포장 76점과 간첩조작사건 관련자 91명에게 수여된 훈·포장 및 대통령표창, 국무총리표창 122점이다.

소관 기관별로는 국방부 76점, 경찰청 36점, 국가정보원 86점이다.

국방부는 '국가안전보장 유공' 명목으로 서훈받은 42명에 대해 당시 근무경력과 대간첩작전 기록 등을 검증한 결과 무공훈장과 무공포장 수여 요건에 해당하는 공적이 없다고 판단했다. 또 '계엄업무 유공'으로 서훈받은 34명은 해당 계엄업무가 사법적으로 국헌문란 및 내란행위로 확정된 점을 근거로 거짓 공적에 해당한다고 검토했다.

경찰청은 남조선민족해방전선 준비위원회(남민전) 사건 등 5개 사건을 대상으로 불법체포와 불법구금, 가혹행위 등이 확인된 관련자 20명에게 수여된 정부포상 36점을 취소했다.

국가정보원도 재일동포 간첩사건, 보성 가족 간첩단 사건, 제주 모녀 간첩 사건 등 19개 사건에서 재심 무죄와 수사절차 위반, 인권침해 등이 확인된 관련자 71명에게 수여된 정부포상 86점을 취소했다.

이번 서훈 취소는 올해 1월 간첩조작사건 관련 보국훈장 등 11점과 3월 12·12 군사반란 가담자 무공훈장 10점을 취소한 데 이어 세 번째다.

행안부는 앞으로도 반헌법적 행위와 간첩조작사건 등 국민 눈높이에 맞지 않는 정부포상을 지속적으로 발굴해 취소하는 등 정부포상의 공정성과 영예성을 강화해 나갈 계획이다.

이날 '반헌법적 행위, 간첩조작사건 등 관련자에 대한 정부포상 취소 발표' 브리핑에서 김영수 행정안전부 의정관은 "정부는 앞으로도 반헌법적 행위 및 간첩조작사건 등을 포함해 부적절한 공적으로 받은 정부포상에 대해 지속적으로 발굴하고 적극 취소해 나갈 계획"이라고 강조했다.

이인구 국방부 인사기획관은 12·12 군사반란과 관련해 "당시 비상계엄 상황은 헌정질서를 파괴한 '국헌문란 및 내란행위'로 사법적 평가가 확정됨에 따라 무공훈·포장 서훈 요건에 해당하지 않는다"면서 "계엄사령부 및 예하 부대에서 수행한 '계엄업무'는 신군부의 불법적인 권력 장악과 내란에 조력한 행위로 공적이 될 수 없다"고 말했다.

그는 "국방부는 앞으로도 과거 불법·부당하게 서훈된 사례가 없는지 지속적으로 검증할 예정"이라며 "거짓 공적 등 취소 사유가 확인될 경우 예외 없이 취소 절차를 진행해 포상의 영예성과 공정성을 확립할 것"이라고 말했다.

김병찬 경찰청 경무인사기획관은 "현재 5·18 민주화운동 진압과 삼청교육 등 반헌법적 행위로 수여된 정부포상의 취소를 추가로 진행하고 있다"면서 "과거 경찰의 위법한 공권력 행사로 고통받은 피해자와 유가족분들께 사죄드리며, 이번 조치가 피해자 여러분께 조금이나마 위로와 치유가 되길 희망한다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com