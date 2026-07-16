경기도일자리재단, AI 전환 시대의 고용정책 제안

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단 일자리연구센터가 16일 AI 전환 시대 고용·일자리정책 보고서를 발간했다고 밝혔다
- AI는 대량 해고보다 직무 내 과업 재편을 촉진해 청년 입직 약화 등 취약계층 중심의 비대칭 위험이 커지고 있다고 분석했다
- 보고서는 AI 노출 진단·훈련·직무 전환·창업지원 등을 묶은 통합 패키지로 직무 전환 중심의 일자리정책을 추진해야 한다고 제안했다
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AI 대응형 일자리정책 패키지로 노동자 지원
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 인공지능(AI) 확산이 대량 해고보다는 직무 내부의 과업 구성과 수행 방식을 바꾸는 방향으로 전개되고 있어 직무 전환 훈련 중심의 일자리 정책이 필요하다는 분석이 나왔다.
경기도일자리재단 일자리연구센터는 최근 '인공지능 전환 시대의 고용과 일자리정책'이라는 제목의 GJF고용이슈리포트를 발간하고 생성형 인공지능과 대규모 언어모델(LLM) 확산에 따른 노동시장 변화를 종합 분석했다고 16일 밝혔다. 보고서는 국내외 통계와 연구자료를 토대로 AI가 기업과 노동자에게 미치는 영향을 다각도로 짚고 이에 대한 선제적 정책 대응 방향을 제시했다.
보고서에 따르면 전 세계 AI 도입률은 지난 2023년 55%에서 2025년 88%로 급격히 상승하는 등 기업 현장에서의 기술 전환이 빠르게 진행되고 있다. 다만 기술의 '잠재적 노출도'가 높다고 해서 곧바로 대량 해고나 일자리 소멸로 이어지는 것은 아니며 다수의 직무에서는 직무 내부 과업의 재편 및 변형, 생산성 보완 형태로 나타날 가능성이 크다고 분석했다.
연구센터는 기술 충격과 전환 비용이 노동시장의 취약 부문에 집중되는 '비대칭성'을 핵심 위험으로 꼽았다. 대기업의 인공지능 활용률이 40% 수준인 반면 중소기업은 12%에 그쳐 기업 규모에 따른 격차가 상당한 것으로 나타났다.
또한 특정 직업의 완전한 소멸보다 기업의 신입(Entry-level) 채용 기피로 인한 청년층 입직 경로 약화가 더 현실적인 고용 위협으로 부상하고 있다고 진단했다. 실제로 국내 청년층 대상 구인 공고가 급감하는 등 내부노동시장의 이중구조 심화 우려도 제기됐다.
이 같은 분석을 바탕으로 보고서는 'AI 대응형 일자리정책 패키지'를 제안했다. AI 노출 진단과 함께 훈련, 직무 전환, 고용서비스, 장려금, 직접일자리, 창업지원을 결합한 통합 패키지로 기술 전환기에 노동자의 연착륙을 뒷받침하겠다는 구상이다.
주요 정책 제안으로는 실업 이전 단계에서 직무코드 기반 노출도를 상시 진단하고 경력 재설계를 지원하는 'AI 전환 진단·원스톱 서비스', 일반 사무·행정직을 중심으로 직무전환 역량을 확산하는 'AI 전환 훈련바우처', 고노출 직무 이탈자에게 민간 전직을 위한 경험을 제공하는 '공공형 AI 전환 지원 일자리' 등이 포함됐다.
아울러 직무 재설계와 현장훈련을 결합해 기존 인력을 재배치하는 중소기업을 대상으로 한 'AI 전환 채용·재배치 인센티브', 제조 AX 솔루션 등 AI 도입 보완서비스 수요를 신규 시장 및 일자리 창출로 연결하기 위한 '창업·스케일업 패키지'도 제시됐다. 산업 전환기에 중소기업과 창업 생태계를 동시에 지원해 AI 전환의 고용 충격을 완화하겠다는 취지다.
백준봉 경기도일자리재단 일자리연구센터 연구위원은 "인공지능 전환 시대의 고용정책은 기존 일자리를 그대로 지키는 고립된 방어망이 되어서는 안 된다"며 "노동자가 새로운 기술 환경에 맞춰 연착륙할 수 있도록 포용적 확산과 질 높은 직무 전환을 지원하는 통합적 안전망을 구축해야 한다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com